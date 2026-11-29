Anul 2026 este proclamat prin lege Anul Nadia Comăneci, marcând cinci decenii de la momentul istoric în care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Acum, Zeița de la Montreal face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”. Cum a primit vestea soțul ei când a aflat de acest proiect.

Nadia Comăneci, despre proiectul de la Pro TV, „Românii au talent” Foto: click.ro

În noul rol, atât colegii de la masa juriului, cât și restul echipei show-ului au avut ocazia să descopere o latură mai puțin cunoscută a celei care a schimbat definitiv sportul românesc și a redefinit gimnastica mondială. Ce temere a avut soțul ei după ce a aflat că va participa la emisiune.

Cum a fost primită Nadia Comăneci de colegii de la „Românii au talent”

Nadia Comăneci a vorbit deschis despre primele ei impresii din culisele emisiunii și despre felul în care s-a acomodat alături de colegii de la masa juriului. Campioana a recunoscut că a pornit la drum cu emoții, dar și că a simțit rapid că se formează o chimie bună între ei.

„M-au primit foarte bine. M-am întâlnit prima oară cu Bobo, cu două săptămâni înainte de a intra în show, pe Andi îl știam, pentru că am avut niște campanii împreună. Pe Andra nu o cunoscusem. Am avut emoții la început, pentru că nu știam cât de îndrăzneață și deschisă pot să fiu, mi-era teamă să nu spun ceva greșit, dar e în regulă să mai și greșești, că nu toată lumea e perfectă, chiar dacă eu am atins la un moment dat perfecțiunea. E frumos, e foarte frumos! Eu și colegii mei din juriu ne completăm, mie așa mi se pare”, a declarat Nadia Comăneci pentru viva.ro.

Puțini știu că a participat la o emisiune asemănătoare în Marea Britanie

A fost o surpriză pentru toată lumea prezența Nadiei Comăneci ca jurat la emisiunea „Românii au talent”. Fosta gimnastă a declarat că a fost încântată de proiect, mai ales că era și ea fană a emisiunii.

„Mă bucur să fac parte dintr-un show deschis internațional, unde toți au șansa să-și arate abilitățile, talentul, în ciuda emoțiilor. Au un curaj pe care eu îl admir! M-am bucurat, desigur, că am fost invitată să fac parte din această poveste frumoasă numită Românii au talent, poveste pe care am urmărit-o des cu mare drag”, a mai spus campioana.

Puțini știu că ea a și participat la un format asemănător, dar în Marea Britanie. Fosta sportivă consideră că emisiunea noastră are acum un juriu complet, care poate evalua toți concurenții din mai multe puncte de vedere.

„Am fost și cu ani în urmă la un show de acest gen, s-a numit Tumble, în Anglia. M-am bucurat când m-au invitat să fac parte din show-ul acesta excepțional, Românii au talent. Am de învățat, dar eu cu ceilalți jurați ne ajutăm și ne completăm.

Eu sunt atentă la anumite elemente tehnice, că am ochiul format, iar când e vorba de muzică Andra se pricepe cel mai bine, desigur. Eu sunt asemenea unui om din public sau de la televizor din punctul acesta de vedere, muzical, îmi dau și eu cu părerea fără să fiu o autoritate în domeniu”, a mai spus fosta gimnastă.

Cum a reacționat soțul ei când a aflat de noul proiect

Între bucuria soțului și micile griji legate de distanță, Nadia Comăneci a explicat cum își sincronizează drumurile dintre SUA, Europa și România, dezvăluind totodată, pe un ton glumeț, metoda ei practică de a-și regla ceasul intern după zborurile lungi.

„S-a bucurat foarte mult, dar s-a și îngrijorat puțin că voi sta atât de mult aici. O să ne facem programul astfel încât să vină și el de câteva ori în România. Eu merg la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Rotterdam, el a plecat din State să ne vedem acolo vreo șase zile, mă întorc în România, plec în State, apoi revin în România în noiembrie.

Știți cu ce-mi este greu? Este greu acum cu adaptatul la fusul orar, dar cum sunt sportivă și disciplinată, ideea mea este că, atunci când sosesc de peste Ocean și este înaintea orei de prânz, beau cafea, dacă este după ora șase beau bere, și atunci îmi dau seama dacă e zi sau seară”, a mai explicat fosta gimnastă pentru sursa menționată.

Ce a spus Andi Moisescu despre Nadia Comăneci

Andi Moisescu a recunoscut că Nadia Comăneci s-a integrat extrem de repede în echipă. Despre prima zi de lucru împreună, el a spus că a fost destul de greu să se apropie de ea, deoarece îi poartă un mare respect.

„În prima zi ne-a fost și foarte greu să ne apropiem prea mult de ea, pentru că ni se părea că nu se cuvine. Ce a făcut Nadia este unic în istoria omenirii, este irepetabil. Mie asta mi se pare cel mai tare, că oricine, presupunând prin absurd că va reuși cineva să-i egaleze recordurile, o să fie A DOUA PERSOANĂ din istoria omenirii. Prima va rămâne forever Nadia”, a mărturisit Andi Moisescu pentru Viva!.