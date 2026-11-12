 Nadia Comăneci își sărbătorește ziua de naștere. Legenda gimnasticii mondiale împlinește 65 de ani
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VideoNadia Comăneci își sărbătorește ziua de naștere. Legenda gimnasticii mondiale împlinește 65 de ani

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Fosta mare gimnastă, prima sportivă din istorie care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, împlinește pe 12 noiembrie vârsta de 65 de ani. Nadia Comăneci s-a născut la Onești, pe 12 noiembrie 1961 și rămâne una dintre cele mai importante personalități din istoria sportului mondial.

Nadia Comăneci împlinește 65 de ani
Nadia Comăneci împlinește 65 de ani Foto: Instagram/Britannica

Nadia Comăneci împlinește 65 de ani

Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, când a devenit prima gimnastă care a primit nota 10 perfect. La doar 14 ani, românca a redefinit standardele gimnasticii și a devenit un simbol al excelenței sportive. 

De-a lungul carierei, Nadia a cucerit cinci medalii olimpice de aur și a fost considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile. Performanțele sale continuă să fie studiate și admirate, iar numele ei este asociat și astăzi cu perfecțiunea în sport. 

În prezent, fosta campioană locuiește în Statele Unite alături de soțul său, Bart Conner, însă păstrează o legătură strânsă cu România și participă frecvent la evenimente dedicate sportului și promovării valorilor olimpice.

Cum își sărbătorește Nadia ziua de naștere

De-a lungul anilor, Nadia Comăneci și-a obișnuit fanii să marcheze aniversările într-un mod discret, dar plin de energie. La împlinirea vârstei de 64 de ani, sportiva a publicat pe Instagram un videoclip în care dansa pe melodia „Trandafir de la Moldova”, despre care a spus că este preferata sa. Mesajul care a însoțit filmarea a fost simplu: „La mulți ani mie!”. 

Postarea a strâns rapid mii de reacții și mesaje de felicitare din partea admiratorilor din întreaga lume, mulți remarcând energia și buna dispoziție de care continuă să dea dovadă. 

Deși Nadia nu a dezvăluit public cum va petrece aniversarea de 65 de ani, este de așteptat ca momentul să fie marcat alături de familie și de cei apropiați, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți.

Ce poreclă avea „Zeița de la Montreal” în sala de antrenament

Nadia Comăneci s-a întors acasă, la Onești, iar întâlnirea cu fostele colege din echipa olimpică a României a scos la iveală povești mai puțin știute din anii de glorie ai gimnasticii românești.

La aproape 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice feminine, marea campioană a vorbit despre perioada în care se antrena în orașul natal și a dezvăluit porecla pe care o avea în sala de antrenament.

Deși pentru o lume întreagă a devenit „Zeița de la Montreal”, în anii ’70, la antrenamente, Nadia avea un alt nume: „Grigore”. „Grigore. Bela Karolyi știa de ce. Atunci când era o zi bună și spunea «Grigore, tu conduci!», știam că va fi un antrenament mai puțin dur”, a povestit Nadia Comăneci, cu zâmbetul pe buze, conform adevarul.ro.

Momentul în care tabela a arătat 1.00 în loc de 10.00

Nadia Comăneci a intrat definitiv în istoria sportului pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Atunci, românca a primit primul 10 din istoria gimnasticii olimpice feminine, la paralele inegale. Momentul a rămas celebru și pentru o situație incredibilă. Pe tabelă nu a apărut 10.00, ci 1.00. 

Sistemul de afișaj nu fusese pregătit pentru nota maximă, pentru că organizatorii nu se așteptau ca o gimnastă să poată primi 10 la Jocurile Olimpice. 

La Montreal, Nadia a fost notată de șapte ori cu 10.00. A cucerit trei medalii de aur, la individual compus, bârnă și paralele inegale, o medalie de bronz la sol și argintul cu echipa României.

Din echipa feminină a României au mai făcut parte Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu. România a terminat concursul pe echipe pe locul al doilea, după URSS, forța care domina gimnastica feminină în acei ani.

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