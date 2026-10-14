Nadia Comăneci, imagini neașteptate din culisele „Românii au talent”! Ce face celebra gimnastă când camerele se opresc

Imagini rare cu Nadia Comăneci. Fosta gimnastă a dezvăluit ce face ea în pauzele de filmările pentru „Românii au talent”. Sportiva face parte din juriul emisiunii, așa că este nevoită să stea cu orele la filmări. Cum se dezmorțește când se sting camerele.

Nadia Comăneci. Foto: Instagram

Nadia Comăneci face parte din echipa „Românii au talent” pentru acest nou sezon. Sportiva a înlocuită-o pe Carmen Tănase, și nu chiar pentru o sumă mică. Fosta gimnastă a dezvăluit ce face ea în pauza dintre filmări.

Imagini inedite cu Nadia Comăneci în pauzele de la „Românii au talent”

Nadia Comăneci și-a surprins urmăritorii cu un videoclip din timpul pauzelor de la „Românii au talent”. Sportiva arată cum profită de scurtele momente în care camerele se sting. Aceasta s-a filmat în pauza de masă și a arătat cum se întinde pe o canapea din culise și face stretching. Vedeta a mărturisit că aceleași mișcări le făcea și acum 40-50 de ani, când se încălzea.

„Ce face o gimnastă în pauză? Stretching! Țin minte încălzirea pe care o făceam acum 40-50 de ani. Așteptăm concurenții, acum este pauză de masă și după aceea intrăm în seria a doua”, a spus sportiva pe Instagram.

Câți bani ar lua fosta gimnastă pentru rolul de jurat

Nadia Comăneci a surprins pe toată lumea după ce a bătut palma cu Pro TV, pentru rolul de jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent”. Fosta gimnastă a venit în locul lui Carmen Tănase, și nu pentru o sumă chiar mică.

Potrivit informațiilor, contractul negociat de Nadia Comăneci ar atinge suma de aproximativ 300.000 de euro pentru întregul sezon, scriu jurnaliștii de la cancan.

Actrița ar fi aflat despre această schimbare chiar pe ultima sută de metri, cu puțin timp înainte ca postul de televiziune să facă anunțul oficial. Acum, show-ul se desfășoară într-o nouă formulă, și anume: Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și Nadia Comăneci.