Ramona Olaru a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sentimentală și posibilitatea de a ajunge din nou în fața altarului. Singură în prezent, vedeta spune că această perioadă îi priește și că independența îi oferă libertatea de a se concentra asupra visurilor sale. Totuși, nu exclude apariția unui bărbat care să o determine să spună din nou „DA”. Într-un interviu pentru Viva.ro, prezentatoarea a vorbit despre dragoste, planurile de viitor și proiectele care îi ocupă timpul.

Ramona Olaru, despre o posibilă nuntă Foto: instagram

La 37 de ani, Ramona Olaru se bucură de o perioadă prolifică pe toate planurile profesionale. După experiențe sentimentale intens mediatizate, vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” pare să fi ales să-și îndrepte atenția către propria evoluție. Televiziunea, actoria și antreprenoriatul sunt doar câteva dintre domeniile în care activează, iar cea mai recentă realizare este lansarea celei de-a patra colecții vestimentare, SITARA, dezvoltată alături de prietena și asociata sa, Alina.

Chiar dacă nu se află într-o relație, Ramona nu privește singurătatea ca pe un minus. Dimpotrivă, consideră că lipsa unui partener i-a permis să investească mai multă energie în propriile obiective. Cu toate acestea, vedeta nu exclude o eventuală căsătorie și vorbește cu umor despre scenariul în care un bărbat ar putea apărea pe neașteptate în viața ei.

Ramona Olaru și-a lansat cea de-a patra colecție vestimentară. Vedeta a organizat prima prezentare de modă

Unul dintre cele mai importante proiecte recente ale Ramonei Olaru este brandul vestimentar SITARA. Prezentatoarea a lansat o nouă colecție pentru sezonul toamnă-iarnă, iar evenimentul a fost unul special, deoarece creațiile au fost prezentate pentru prima dată și în cadrul unei defilări de modă.

Până acum, vedeta și asociata sa au ales să lanseze colecțiile direct în mediul online. De această dată, au decis să organizeze un eveniment într-un magazin multibrand dintr-un centru comercial din București, unde invitații au putut descoperi piesele vestimentare.

„Este prezentarea de modă, pentru că lansăm noua colecție SITARA, toamnă-iarnă și am adunat într-adevăr pe toată lumea, să vadă că și noi putem; că putem și acest lucru, să creăm niște haine după cum ne dorim noi. Și cum ne place nouă”, a declarat Ramona Olaru pentru Viva.ro.

Vedeta a precizat că aceasta este deja cea de-a patra colecție, însă prima pentru care a organizat o prezentare de modă propriu-zisă.

„Nu, nu este prima colecție. De fapt este a patra, dar nu am făcut pentru niciuna o prezentare de modă. Pe celelalte doar le-am lansat direct în online. Acum, pentru că suntem într-un magazin multibrand din mall, ne-am gândit să facem și prezentare de modă”, a explicat aceasta.

Cum a luat naștere afacerea Ramonei Olaru. „Ideile mele sunt în toate ținutele”

Pasiunea pentru modă s-a transformat într-un proiect antreprenorial după ce Ramona Olaru a întâmpinat dificultăți în găsirea unor haine potrivite propriilor preferințe. Astfel, alături de Alina, a început să creeze piese vestimentare care să corespundă stilului și nevoilor sale.

Prezentatoarea este implicată direct în conceperea colecțiilor, iar inspirația vine atât din propriile alegeri vestimentare, cât și din dorințele clientelor care îi apreciază stilul.

„Da. Ideile mele sunt în toate ținutele. De fapt și ideile mele și ale asociatei mele și prietenei mele, Alina. Bineînțeles le-am făcut fix cum ne-am dorit noi. De fiecare dată facem cum ne dorim noi”, a mărturisit Ramona.

Vedeta a povestit și cum a apărut ideea de a crea propriile haine, pornind de la o problemă pe care o întâmpina frecvent atunci când își cumpăra articole vestimentare.

„Pentru că a plecat ca o nevoie când eu nu-mi găseam niciodată pantaloni lungi și haine cu mâneci lungi pentru 'crengile mele' și am zis să le facem fix pe lungimea pe care noi ni le dorim. Și am zis să facem mai multe, pentru că fetele cer sau vor să fie ca mine sau cum port eu. Și așa am zis, 'Hai să creăm mai multe!'”, a dezvăluit aceasta.

Ramona Olaru, cel mai bun an din carieră. Ce planuri are pentru 2027

Pe lângă proiectul din industria modei, Ramona Olaru a bifat și o experiență importantă în actorie. Vedeta a jucat în comedia românească „Norocos de două ori”, care urmează să fie lansată în ianuarie. În televiziune, continuă să fie implicată în proiectele care o reprezintă, iar bilanțul ultimelor luni este unul cât se poate de pozitiv.

„A fost un an extraordinar. Cel mai bun de până acum, din toate punctele de vedere. Profesional, știi foarte bine că este totul ok, am două emisiuni… Am jucat și într-un film care o să apară în ianuarie, am lansat colecția nouă, am pe lângă mine oameni senzaționali și la care țin foarte mult. Chiar nu am de ce să mă plâng”, a declarat prezentatoarea.

Nici în 2027 nu intenționează să încetinească ritmul. Ramona își dorește să continue activitatea în televiziune, să accepte noi provocări în actorie și să dezvolte în continuare brandul vestimentar.

Ramona Olaru, sinceră despre viața sentimentală: „Viața amoroasă este foarte bună: sunt singură!”

În ceea ce privește dragostea, prezentatoarea TV traversează în prezent o perioadă în care nu are un partener. Deși a trecut prin relații care au atras atenția publicului, Ramona spune că statutul de femeie singură îi oferă avantajul de a se dedica în totalitate propriilor planuri.

Mai mult, vedeta consideră că o relație ar fi putut să-i consume o parte din energia pe care a investit-o în proiectele profesionale.

„Viața amoroasă este foarte bună: sunt singură! Probabil dacă aș fi fost cu cineva m-ar fi tras înapoi și nu aveam atâta avânt să creez atâtea lucruri”, a spus Ramona Olaru.

Cât despre bărbatul care ar putea să o cucerească, prezentatoarea nu pare să aibă un tipar bine stabilit. Pentru ea, atracția și compatibilitatea se descoperă în timp, iar cel mai important criteriu este starea pe care i-o transmite persoana de lângă ea.

„Nu știu dacă trebuie să arate într-un anume fel, dar îmi dau seama când apare, în funcție de modul în care mă simt alături de el”, a explicat vedeta.

Ramona Olaru nu exclude nunta! Declarația savuroasă despre posibilitatea de a deveni din nou soție

Deși momentan nu se grăbește să-și schimbe statutul sentimental, Ramona Olaru nu exclude posibilitatea unei noi căsătorii. Între planurile pentru anul viitor, prezentatoarea a strecurat și o eventuală nuntă, vorbind cu mult umor despre cum ar putea arăta o astfel de surpriză.

Vedeta lasă lucrurile să vină de la sine și nu exclude ca un eventual pretendent să apară atunci când se așteaptă mai puțin. Ba chiar a imaginat și dialogul prin care ar putea primi o cerere în căsătorie.

„Probabil că o să mai joc într-un film. Păstrez emisiunile că e ceva ce mă reprezintă, să lucrez în televiziune. Și, bineînțeles că voi continua și cu hainele. Și poate mă mărit. Nu se știe niciodată cum apare vreunul și zice: 'Hei, Ramona, nu vrei să fii soția mea?' Și eu: 'Da. Ce bine că ai venit!' Nu știu. Om vedea. Să fim sănătoși”, a declarat Ramona Olaru.