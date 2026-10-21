 Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
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Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă

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Andreea Marin a făcut noi mărturisiri despre viața sa sentimentală, la mai bine de un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Vedeta a vorbit deschis despre perioada pe care o traversează și a dezvăluit că, în prezent, nu simte nevoia să înceapă o nouă relație. După separare, fosta prezentatoare TV s-a concentrat asupra propriei persoane, asupra fiicei sale, Violeta, dar și asupra proiectelor profesionale care îi ocupă timpul.

Adrian Brâncoveanu și Andreea Marin.
Adrian Brâncoveanu și Andreea Marin. Foto: Arhiva Click!

Deși viața sentimentală a fost adesea în atenția publicului, Andreea Marin pare să fi găsit echilibrul de care avea nevoie. Aceasta spune că este împlinită cu ceea ce face în prezent și că a ales, în mod conștient, să nu își caute un partener.

Andreea Marin nu se grăbește să înceapă o nouă relație

Întrebată despre viața amoroasă, vedeta a recunoscut că nu duce lipsa unei relații și că, pentru moment, preferă să se concentreze asupra lucrurilor care îi aduc împlinire. Mai mult, Andreea Marin consideră că o relație presupune implicare din partea ambilor parteneri, iar dorința de a fi alături de cineva trebuie să fie reciprocă.

„Nu, deloc nu-mi lipsesc. La urma urmei, sincer, tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg. Dar acum aleg să nu fac asta, în mod intenționat. Acum e OK să fac ceea ce mă împlinește pe mine, e momentul meu. Da, așa este, nu există nu se poate când depinde de tine. Nu întotdeauna depinde de tine, mai ales într-o relație, e vorba de doi. Și celălalt trebuie să fie la fel de dedicat cum ești tu”, a declarat Andreea Marin pentru Știrile Antena Stars

O vară care i-a schimbat perspectiva asupra vieții

Dincolo de planul sentimental, Andreea Marin a vorbit și despre transformările interioare prin care a trecut în ultimele luni. Vedeta a descris vara care tocmai s-a încheiat drept una specială, care i-a adus amintiri profunde și o evoluție personală pe care, cu ceva timp în urmă, nu o anticipa.

Aceasta a mărturisit că a simțit nevoia unei schimbări și că a avut curajul să iasă din zona de confort, deschizându-se către noi experiențe și perspective.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite pe care totuși nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin a fost căsătorită de trei ori

Povestea de iubire dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-a întins pe parcursul a circa opt ani. Deși au format unul dintre cuplurile discrete din lumea mondenă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în vara anului 2025, fără să ofere public detalii despre motivele care au dus la despărțire.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin a trecut prin trei căsnicii. Primul său soț a fost Cristian Gheorghiță, urmat de Ștefan Bănică Jr., iar ulterior vedeta s-a căsătorit cu medicul turc Tuncay Öztürk.

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