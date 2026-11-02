Reacția părinților Ramonei Păun când au aflat că vor deveni bunici. Cum se pregătește vedeta pentru venirea fetiței sale: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!”

După mai bine de un deceniu de iubire și o viață construită în doi, Ramona Păun și soțul ei, Cosmin Mihăiță, se pregătesc pentru cea mai frumoasă schimbare: venirea pe lume a primului lor copil. La 40 de ani, prezentatoarea Știrilor din Sport de la PRO TV trăiește emoția primei sarcini și numără lunile până când își va ține fetița în brațe. Deși este conștientă că maternitatea vine la pachet cu provocări și responsabilități noi, vedeta spune că a descoperit o liniște interioară surprinzătoare. În primul interviu despre sarcină, Ramona a vorbit despre începuturile mai dificile ale acestei perioade, temerile unei viitoare mame la 40 de ani și bucuria părinților care așteaptă de multă vreme să-și cunoască nepoata.

Ramona Păun va deveni mamă pentru prima dată, la 40 de ani. Foto: arhiva

Pentru Ramona, vestea că va deveni mamă a deschis un capitol cu totul nou. După ani în care și-a dedicat timpul carierei și relației cu Cosmin, urmează experiențe pe care nu le-a mai trăit niciodată. Iar această perspectivă îi aduce o fericire aparte, diferită de tot ceea ce a cunoscut până acum.

„Sunt foarte bine, mulțumesc! Și fizic, și psihic. Deși urmează una dintre cele mai mari schimbări din viața mea, simt o liniște pe care nu aș fi anticipat-o. Mă așteptam ca mintea mea să fie cuprinsă de tot felul de gânduri și temeri legate de sarcină, dar s-a întâmplat contrariul. Sunt fericită într-un mod complet diferit.

Simt o bucurie mai puțin zgomotoasă, fără să fie nevoie să se întâmple ceva extraordinar în fiecare zi ca să mă cuprindă. Cu toate că nu știu exact ce ne așteaptă, îmi place gândul că, după 40 de ani în care am adunat atâtea experiențe, urmează să trăiesc atât de multe lucruri pentru prima dată”, a mărturisit prezentatoarea într-un interviun pentru Viva!

Ramona Păun se pregătește să intre în luna a șaptea de sarcină. Cum s-a simțit în această perioadă

Timpul a trecut mai repede decât s-ar fi așteptat, iar Ramona se apropie deja de luna a șaptea de sarcină. Primele luni nu au fost tocmai ușoare, grețurile fiind principalul disconfort cu care s-a confruntat. După depășirea primului trimestru, însă, lucrurile s-au schimbat, iar vedeta a început să se bucure pe deplin de această experiență.

Astăzi, burtica tot mai vizibilă și mișcările bebelușului îi amintesc constant că nu mai este singură și că, în curând, viața ei și a lui Cosmin se va schimba definitiv.

„Mai am puțin și intru în luna a șaptea. Nici nu știu când au trecut lunile, au zburat pur și simplu! Începutul a fost mai anevoios, cu o senzație aproape permanentă de greață, dar, odată depășite primele trei luni, m-am bucurat cu adevărat de sarcină. Mă simt foarte bine și fizic, și emoțional, iar uneori, dacă n-ar fi burtica tot mai mare și mișcările care îmi amintesc că nu mai sunt niciodată singură, aproape că uit că sunt însărcinată. (zâmbește)

Simt, însă, nevoia de mai multă odihnă și nu reușesc, din păcate, să am mereu nopți cu un somn suficient de lung încât să fiu întotdeauna în formă maximă. Paradoxal, n-am avut aproape deloc pofte. Mi-am păstrat obiceiurile alimentare, ba chiar am devenit mai rațională în alegeri. Singura schimbare e că mi-a scăzut considerabil pofta de dulce. Nici emoțional nu am trecut prin mari transformări. Au fost doar două momente în care m-am enervat mai tare decât aș fi făcut-o dacă nu eram însărcinată. Probabil hormonii au amplificat reacția, dar n-au inventat motivul. (zâmbește)

În rest, sunt aceeași, doar că acum am o liniște și o bucurie în plus, care cresc odată cu burtica.”

Dincolo de schimbările fizice, sarcina pare să-i fi adus Ramonei și o perspectivă diferită asupra lucrurilor. Nu vorbește despre transformări spectaculoase, ci despre o stare de bine, despre mai multă atenție la propriul corp și despre bucuria discretă de a simți cum crește, zi după zi, copilul pe care l-a așteptat.

Ce temeri are Ramona Păun în privința unei sarcini la 40 de ani

Venirea unui copil pe lume este un moment încărcat de emoție, dar și de întrebări. Iar atunci când prima sarcină apare la 40 de ani, conștientizarea anumitor riscuri poate aduce și griji suplimentare. Ramona recunoaște că maturitatea vine cu o mai bună înțelegere a fragilității vieții și a lucrurilor pe care nu le putem controla. Cu toate acestea, a ales să nu lase temerile să-i umbrească bucuria.

Credința și încrederea în medicul care îi urmărește sarcina au ajutat-o să găsească echilibrul de care avea nevoie. Nu și-a dorit să transforme fiecare informație într-un motiv de îngrijorare și nici să petreacă cele nouă luni imaginându-și scenarii negative.

„La 40 de ani, bucuria vine și cu o anumită luciditate. Știi mai multe despre viață, despre fragilitatea ei și despre faptul că nu toate lucrurile pot fi controlate, oricât de multe informații ai avea despre ce înseamnă o sarcină. La 40 de ani ești mai conștientă de anumite riscuri, dar ai și avantajul unei maturități care te ajută să gestionezi altfel lucrurile.

Însă, dincolo de toate astea, există credința. Pentru mine, a fost mereu un sprijin esențial, iar în perioada asta cu atât mai mult. Nu mi-am dorit să trăiesc nouă luni anticipând toate lucrurile care ar putea merge prost, așa că am făcut astfel încât să am o minte liniștită. Am mare încredere în medicul meu și încerc să nu transform fiecare îngrijorare într-un scenariu negativ.”

Emoția bunicilor: cum au primit părinții Ramonei Păun vestea că vor avea o nepoată

Dacă pentru Ramona și Cosmin vestea venirii pe lume a primului copil înseamnă începutul unei noi vieți, pentru părinții lor bucuria are o semnificație aparte. Așteptarea de a deveni bunici a fost una îndelungată, iar momentul în care au văzut ecografia și au aflat că familia se va mări a fost unul extrem de emoționant.

Prezentatoarea este convinsă că fetița va crește înconjurată de multă iubire și că bunicii vor avea un rol important în viața ei. Mai mult decât atât, Ramona își dorește ca micuța să se bucure cât mai mult timp de prezența lor și să descopere încă din copilărie acea formă specială de iubire pe care numai bunicii o pot oferi.

„Au fost extrem de fericiți când le-am arătat ecografia! Au trăit atât de intens vestea și pentru că așteptarea lor de a deveni bunici a fost atât de lungă. E o mare bucurie că fetița noastră vine pe lume într-o familie în care a fost dorită și așteptată cu mult înainte să existe.

Sunt convinsă că vor fi niște bunici foarte iubitori și implicați. Mă emoționează tare când mă gândesc la relația pe care o vor construi cu ea și îmi doresc enorm ca fetița noastră să aibă parte de prezența lor cât mai mult timp. Să crească știind că, dincolo de iubirea părinților, mai există niște brațe în care se poate refugia oricând.”

Pentru Ramona Păun, următoarele luni înseamnă ultimele pregătiri înaintea întâlnirii cu fetița ei. O experiență pe care o privește cu emoție, credință și multă recunoștință, dar mai ales cu liniștea unei femei care știe că urmează să descopere, pentru prima dată, ce înseamnă să fii mamă.