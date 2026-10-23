Prin ce a trecut Romina Gingașu în ultimul an. Ce s-a întâmplat în viața soției lui Piero Ferrari: „Am luat-o de la capăt”

Romina Gingașu a publicat un mesaj sincer pe rețelele sociale, în care a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Soția lui Piero Ferrari a mărturisit că ultimul an a fost marcat de suferință, schimbări și momente care au pus-o la încercare atât emoțional, cât și personal.

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Mărturisirile oneste ale Rominei Gingașu

În mesajul său, aceasta a dezvăluit că a trecut prin experiențe dureroase provocate de anumite persoane din cercul său și că impactul acestora a fost profund. Cu toate acestea, Romina Gingașu a transmis că intenționează să își spună în continuare povestea și să documenteze tot ceea ce a trăit.

„Anul acesta am suferit mai mult decât și-ar putea imagina cineva. Am plâns, m-am schimbat, m-am liniștit, apoi am luat-o de la capăt. Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris. Dar voi continua să scriu și să documentez tot ce am trăit”, a scris Romina Gingașu, pe Instagram.

Mesajul sugerează o perioadă dificilă de reflecție și transformare personală, pe care antreprenoarea a ales să o împărtășească publicului său, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre situațiile la care face referire.

Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

Romina Gingașu a făcut luna trecută o schimbare neașteptată pe rețelele sociale. Soția lui Piero Ferrari și-a reorganizat complet contul de Instagram și a renunțat la aproape toate fotografiile pe care le avea publicate până acum. Dispariția imaginilor în care apărea alături de soțul său a ridicat semne de întrebare în mediul online, însă românca a ținut să explice motivul pentru care a făcut această schimbare.

Romina Gingașu, în vârstă de 34 de ani, a explicat că are nevoie de o perioadă de liniște și de o pauză de la activitatea sa online. După apariția mai multor articole despre modificările făcute pe contul său, soția moștenitorului Ferrari a decis să facă mai multe precizări.

Într-o serie de videoclipuri publicate pe Instagram, Romina Gingașu a transmis că între ea și Piero Ferrari lucrurile sunt bine și că cei doi sărbătoresc anul acesta 10 ani de relație.

„Hei! Și mie mi-a fost dor de voi. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere, totul cu impact pentru că, practic, asta am studiat, comunicarea și de a avea impact în ceea ce se spune! Deci, nu a fost niciodată între noi o relație cu interes. Și mie îmi e dor de voi, îmi e dor să comunic. Drept care mi-a fost luat în februarie anul acesta, dar, m-am luptat și am câștigat”, și-a început românca mesajul.

Din explicațiile oferite de Romina Gingașu reiese că reorganizarea contului său de Instagram nu are legătură cu o problemă în relația cu Piero Ferrari.

Românca a precizat că are nevoie de cel puțin șase luni pentru a se reface și pentru a-și pune gândurile în ordine.

„Am nevoie de o pauză, de minim 6 luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine, ținând cont că procesul începe din nou pe 18 octombrie. Între mine și Piero este totul foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și am nevoie de liniște. Eu nu am cum să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă și de un timp pentru a o face într-un mod corect”, a mai spus ea.