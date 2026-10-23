 Prin ce a trecut Romina Gingașu în ultimul an. Ce s-a întâmplat în viața soției lui Piero Ferrari: „Am luat-o de la capăt”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoPrin ce a trecut Romina Gingașu în ultimul an. Ce s-a întâmplat în viața soției lui Piero Ferrari: „Am luat-o de la capăt”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Romina Gingașu a publicat un mesaj sincer pe rețelele sociale, în care a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Soția lui Piero Ferrari a mărturisit că ultimul an a fost marcat de suferință, schimbări și momente care au pus-o la încercare atât emoțional, cât și personal.

romina gingasu JPG
Foto: arhivă

Mărturisirile oneste ale Rominei Gingașu

În mesajul său, aceasta a dezvăluit că a trecut prin experiențe dureroase provocate de anumite persoane din cercul său și că impactul acestora a fost profund. Cu toate acestea, Romina Gingașu a transmis că intenționează să își spună în continuare povestea și să documenteze tot ceea ce a trăit.

„Anul acesta am suferit mai mult decât și-ar putea imagina cineva. Am plâns, m-am schimbat, m-am liniștit, apoi am luat-o de la capăt. Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris. Dar voi continua să scriu și să documentez tot ce am trăit”, a scris Romina Gingașu, pe Instagram.

Mesajul sugerează o perioadă dificilă de reflecție și transformare personală, pe care antreprenoarea a ales să o împărtășească publicului său, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre situațiile la care face referire.

Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

  Romina Gingașu a făcut luna trecută o schimbare neașteptată pe rețelele sociale. Soția lui Piero Ferrari și-a reorganizat complet contul de Instagram și a renunțat la aproape toate fotografiile pe care le avea publicate până acum. Dispariția imaginilor în care apărea alături de soțul său a ridicat semne de întrebare în mediul online, însă românca a ținut să explice motivul pentru care a făcut această schimbare.  

Romina Gingașu, în vârstă de 34 de ani, a explicat că are nevoie de o perioadă de liniște și de o pauză de la activitatea sa online. După apariția mai multor articole despre modificările făcute pe contul său, soția moștenitorului Ferrari a decis să facă mai multe precizări.

Într-o serie de videoclipuri publicate pe Instagram, Romina Gingașu a transmis că între ea și Piero Ferrari lucrurile sunt bine și că cei doi sărbătoresc anul acesta 10 ani de relație.

Hei! Și mie mi-a fost dor de voi. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere, totul cu impact pentru că, practic, asta am studiat, comunicarea și de a avea impact în ceea ce se spune! Deci, nu a fost niciodată între noi o relație cu interes. Și mie îmi e dor de voi, îmi e dor să comunic. Drept care mi-a fost luat în februarie anul acesta, dar, m-am luptat și am câștigat”, și-a început românca mesajul.

Din explicațiile oferite de Romina Gingașu reiese că reorganizarea contului său de Instagram nu are legătură cu o problemă în relația cu Piero Ferrari.

Românca a precizat că are nevoie de cel puțin șase luni pentru a se reface și pentru a-și pune gândurile în ordine.

„Am nevoie de o pauză, de minim 6 luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine, ținând cont că procesul începe din nou pe 18 octombrie. Între mine și Piero este totul foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și am nevoie de liniște. Eu nu am cum să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă și de un timp pentru a o face într-un mod corect”, a mai spus ea.

Ghid de cumpărături

Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
banner ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
VideoIlona Brezoianu, dezvăluiri despre fiul ei, Matei: „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil Interviurile Click!
image
„Mergi la muncă!”. Reacțiile virale ale escrocilor prinși cu „alba-neagra” în Londra când un justițiar i-a marcat cu vopsea roșie adevarul.ro
image
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
Victor Becali, atacuri în valuri după ce s-a întâlnit cu „pisicuța” Chiricheș: „Plângea la mine în birou. Fii, mă, bărbat!” www.fanatik.ro
image
Airbnb anunță schimbări majore. Ce nu le mai pot cere gazdele turiştilor observatornews.ro
image
Mircea Badea, despre restaurantul din care a fost refuzată jucătoarea de rugby Ilona Maher: „Deci este nebunie să te duci” www.antena3.ro
image
Șeful gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu a venit la DIICOT. Va fi audiat în dosarul privind căutarea tehnicii de filaj din casa fostului candidat www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ playtech.ro
image
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințul Harry pare „profund nefericit”, exact așa cum era Edward, celălalt prinț cu „ochi triști” care a renunțat la tot pentru o americancă okmagazine.ro
image
Blestemul Kennedy face o nouă victimă! A rămas fără tată la 13 ani, și-a îngropat fetița și a murit la doar 42 de ani okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
banner mirela retegan jpg
#Exclusiv Click!
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție Vedete românești
Daniela Gyorfi a plecat în lacrimi de la Atypic Beauty: „Mi-am adus aminte de mama pe căruț”
#Exclusiv Click!
Motivul pentru care Daniela Gyorfi a plecat în lacrimi de la Atypic Beauty: „N-am mai putut” Vedete românești
image png
Video Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?” Vedete românești
Mirela Retegan a adus acasă aproape 100 de plicuri de la „Asia Express”!
Ce schimbări a făcut Mirela Retegan după Asia Express: „Astăzi știu exact” Vedete românești
Kristen Bell foto Profimedia jpg
„E greu!” Actrița Kristen Bell plânge în fiecare săptămână, iar motivul e cât se poate de personal Vedete internaționale
image png
Foto Vlad Gherman a clarificat detaliile despre noua locuință cumpărată împreună cu Oana Moșneagu. Când plănuiesc să se mute: „Începem amenajarea” Vedete românești
image png
VideoAnisia Gafton, despre primele zile acasă alături de fiul său. Când va avea loc botezul și cum se adaptează la rolul de mamă: „Am intrat într-un ritm normal” Vedete românești
ilie nastase si ioana jpg jpeg
Întorsătură neașteptată pentru Ilie Năstase: soția sa ar fi retras cererea de divorț: „Cum să n-ai sentimente?” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net