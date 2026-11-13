 Încă o despărțire la Insula Iubirii! Un cuplu a părăsit competiția. Anunțul făcut de Radu Vâlcan
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Încă o despărțire la Insula Iubirii! Un cuplu a părăsit competiția. Anunțul făcut de Radu Vâlcan

#Insula iubirii
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Testul Insula Iubirii s-a încheiat pentru încă un cuplu! La ceremonia focului din ediția din această seară, Radu Vâlcan i-a anunțat pe Mira Corbu și Ian Boițași că aventura lor în Thailanda a ajuns la final, după numai nouă zile petrecute în competiție. Cei doi au fost puși în fața unei decizii importante și au dezvăluit cum își doresc să părăsească emisiunea.

Insula Iubirii
Insula Iubirii Foto: Antena 1

Ediția din această seară a emisiunii „Insula Iubirii” a început cu ceremonia focului pentru Bianca Ghiurcă și Claudia Ion, dar și pentru Mira, cea mai recentă concurentă sosită în casa fetelor.

La un moment dat, Radu Vâlcan i-a cerut Mirei să mai rămână, însă aceasta nu știa că urma să aibă parte de o surpriză: iubitul ei, Ian Boițași, și-a făcut apariția.

Mira Corbu și Ian Boițași au fost anunțați că părăsesc Insula Iubirii

Prezentatorul emisiunii le-a explicat celor doi că prezența lor împreună la ceremonia focului înseamnă că testul relației lor se încheie chiar în acel moment. Astfel, după doar nouă zile petrecute în Thailanda, Mira și Ian au aflat că trebuie să-și ia rămas-bun de la competiție.

„Faptul că vă aflați aici, din nou, unul lângă celălalt, înainte de ceremonia finală a focului, nu înseamnă decât un singur lucru, că această ceremonie finală a focului, pentru voi se întâmplă chiar acum. Pentru voi, testul se încheie în această seară”, a declarat Radu Vâlcan.

Cum au ales Mira Corbu și Ian Boițași să plece din competiție

După ce le-a comunicat vestea, Radu Vâlcan i-a întrebat pe cei doi cum preferă să părăsească emisiunea: împreună sau separat. Mira a fost prima care și-a exprimat dorința și a spus clar că nu își dorește să plece alături de Ian. Partenerul său a fost de acord cu alegerea acesteia, astfel că amândoi au optat pentru plecarea separată.

„Singură! Separat”, a spus Mira.

„Același răspuns, adică separați”, a răspuns Ian Boițași.

Bianca Ghiurcă nu renunță la colier și vrea să rămână alături de Prințul Marco

Infidelitatea Prințului Marco a lăsat-o pe Bianca Ghiurcă în lacrimi, după ce acesta a picat testul fidelității alături de ispita Gabriella Barbu. Copleșită de cele întâmplate, concurenta a părăsit ceremonia focului, însă nu pare pregătită să pună capăt relației.

În ediția din această seară a emisiunii „Insula Iubirii”, Bianca a vorbit despre decizia pe care a luat-o în privința colierului și a relației cu partenerul său. Aceasta a mărturisit că nu intenționează să renunțe momentan la simbolul legăturii lor și că vrea să discute mai întâi cu Prințul Marco.

Bianca nu ia în calcul, cel puțin pentru moment, despărțirea. Concurenta a explicat că așteaptă să vorbească direct cu Prințul Marco și că este dispusă să continue relația indiferent de ce s-a întâmplat.

„Nu o să arunc ăsta niciodată (n.r. colierul). Până nu vorbesc cu el și până când el nu va decide ce vrea el să facă. Dar decizia mea e să rămân cu el oricum, oriunde, orice ar fi”, a declarat Bianca Ghiurcă, la Insula Iubirii.

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