Ian își cere scuze după ce a urinat pe scenă! Câți minori au fost martori la gestul controversat

Trapperul Ian, care a urinat pe scenă în timpul unui concert de la Arenele Romane, și-a cerut scuze public. Acesta susține că nu s-a gândit la faptul că în public sunt și copii și recunoaște că a fost un gest făcut din impuls. Artistul recunoaște că a greșit, însă subliniază că va suporta toate consecințele.

Ian își cere scuze după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane. Foto: Instagram

Ian își cere scuze după ce a urinat pe scenă, în fața spectatorilor

Recent au apărut mai multe videoclipuri pe rețelele de socializare în care Ian, un cunoscut trapper din România, a urinat pe scenă în timpul concertului, în fața tuturor spectatorilor. La câteva zile după incident, artistul își cere scuze public.

„Vreau să fie clar o singură chestie: nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta: hai să mă... pe munca cuiva. O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls. Nu m-am gândit că sunt minori acolo”, a spus Ian pe InstaStory.

Câți minori se aflau la acel moment la concertul lui Ian

La unele evenimente este permis și accesul minorilor, însă aceștia trebuie să fie însoțiți de un părinte, ori să prezinte la intrare un acord parental, cu semnăturile aparținătorilor. În acest context, Ian a dezvăluit și câți minori au fost martori la gestul său controversat din cadrul concertului.

Mai mult decât atât, Ian și-a cerut scuze și față de artiștii care erau pe scenă alături de el și speră ca Azteca, pe numele său real Edi, să nu fie afectat de acțiunile sale.

„Am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu nu mi-a venit în cap toată treaba asta, nu m-am gândit. E normal că-mi pare rău de toată situația asta pe care am creat-o, față de copiii ăia minori care erau acolo, față de mamele alea, față de echipa care a strâns după mine, față de colegii, artiștii care erau acolo, față de Edi.

Nu vreau să sufere din cauza acțiunilor mele și să aibă cariera lui de suferit din cauză că am fost eu idiot. Știu că sunt idiot, dar nu m-am gândit. Și, încă o dată, pe cale publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia”, a mai spus Ian pe Instagram.

Artistul a fost reținut și pus sub cotnrol judiciar

După ce imaginile revoltătoare au apărut pe internet, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu și l-au luat pe Ian la secție. Artistul a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În urma incidentului, mai mulți artiști din România, precum Tzancă Uraganul, și Jador, s-au revoltat. În același timp, mai multe persoane publice au condamnat gestul lui Ian și au cerut ca el să nu mai fie primit în acea locație.

Ian este un artist din zona muzicii trap, însă a fost și concurentul reality-show-ului „Desafio: Aventura”. În exclusivitate pentru Click!, acesta susține că ar repeta oricând experiența pe care i-a oferit-o această emisiune.

„Experiența asta a fost foarte random, în sensul că nu se aștepta nimeni să mă vadă acolo. Eu am avut, inițial, o discuție cu băieții de la Pro TV să facem altceva, un alt proiect, care va fi făcut până la urmă.

Pur și simplu, am simțit nevoia să apar la tv! Și ei mi-au zis: << Hai să te integrăm un pic că nu te știe nimeni!>> A fost o idee bună după mine, un format nou, pentru că în formatul vechi nu m-aș fi dus. Era o chestie nouă, a fost cast-ul super bun, după părerea mea.

E adevărat că, la începutul emisiunii, se tot întreba lumea: <<Ce mai caută și ăsta pe aici, care nu ține cont de nicio regulă a societății?>> Am văzut pe rețelele de socializare mult hate (n.r: ură), mai ales din partea celor mai în vârstă.

M-am întors cu aceeași greutate, ceea ce e bine, un pic mai tonifiat. Dar, mi-am revenit între timp. Aș mai merge într-un astfel de concurs o dată, sută la sută. Dar, nu vreau să devin neapărat vedetă tv”, a declarat Ian, la ieșirea din competiția de la Pro TV.