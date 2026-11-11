 Prințul Marco, atac la adresa lui Florin Ristei și Radu Bucălae! Amenințări și acuzații după comentariile despre „Insula Iubirii”
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Prințul Marco, atac la adresa lui Florin Ristei și Radu Bucălae! Amenințări și acuzații după comentariile despre „Insula Iubirii”

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Prințul Marco a avut o reacție vehementă după ce Florin Ristei și Radu Bucălae au comentat mai multe momente în care concurentul a apărut alături de ispita Gabriella Barbu, la „Insula Iubirii”. Deranjat de observațiile celor doi, acesta le-a adresat cuvinte dure și a lansat o serie de acuzații, susținând că nu le permite să se implice în viața sa personală.

Prințul Marco, atac la adresa lui Florin Ristei și Radu Bucălae
Prințul Marco, atac la adresa lui Florin Ristei și Radu Bucălae Foto: Click!

Totul a pornit în emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, unde Florin Ristei și Radu Bucălae au discutat despre apropierea dintre Marco și Gabriella, inclusiv despre scenele intime care au atras atenția telespectatorilor. Artistul a avut o reacție tranșantă la imaginile respective, catalogând comportamentul concurentului drept „groaznic”.

Replica lui Marco nu a întârziat. Acesta a făcut referire la trecutul lui Ristei și i-a reproșat că îl critică, deși, în opinia sa, ar fi avut un comportament asemănător.

„Groznic ce făceai tu, în trecut, cu toate ispitele. Vrei să uităm despre chestia asta?”, a transmis Prințul Marco.

Prințul Marco, amenințări la adresa celor doi

Nici Radu Bucălae nu a scăpat de criticile concurentului. După ce comediantul a spus că Marco nu pare să își asume pe deplin comportamentul de la „Insula Iubirii”, acesta i-a reproșat că se implică în viața sa privată și că îl judecă fără să îl cunoască.

Marco a susținut că rolul celor doi ar trebui să fie acela de a comenta imaginile din emisiune, nu de a analiza alegerile sale personale. Mai mult, i-a amenințat că va dezvălui lucruri pe care le-ar cunoaște despre ei.

„Cum nu mi l-am asumat, când eu am zis de față cu toți?! Uite alt… Bucale, habar nu am cine e ăsta, ce face, l-au adus și pe el ca să stea ca un stâlp, să comenteze. Eu nu îți permit nici ție, nici lui Ristei să vă băgați în viața mea, să examinați voi dacă am înșelat în trecut sau dacă aș fi făcut-o.

Meseria voastră este să vă axați doar pe imaginile de la insulă. Tocmai de aceea am făcut acel clip, că am dat gol și m-a criticat toată lumea, că e lipsă de respect. Păi ce vreți? Să stăm așa, să ne judecați voi, să ne pară rău tot timpul? Nu o să mă las, Bucale și Ristei, până nu o să scot la iveală cele mai profunde secrete pe care le aveți și pe care le știu”, a spus Marco.

Concurentul a continuat seria acuzațiilor și a lansat un atac direct la adresa lui Florin Ristei, susținând că artistul ar fi fost interesat de Gabriella Barbu și că ar fi încercat să se apropie și de alte ispite.

„Ristei, ești un libidinos, îți place de Gabriella, am văzut cum te uitai la ea și când a venit la Neatza. Le scrii la toate ispitele, că am mesaje. Ești leșinat după Gabriella! Te-ai dat la toate ispitele. Am dovezi”, a transmis Marco pe TikTok.

„Intră în viața mea privată”

Ulterior, concurentul a explicat că și-a recunoscut greșelile și că nu consideră că trebuie să fie judecat în continuare pentru ceea ce s-a întâmplat în urmă cu opt luni. Acesta a susținut că a trecut peste acel episod și că nu vrea ca alte persoane să îi amintească permanent de el.

„Pentru că eu știu că am greșit și deja mi-a părut mie rău. Și trebuie doar eu să mă simt prost, nu să mă faceți voi să mă simt prost. Iar dacă am conștientizat situația în care am greșit, am făcut-o acum 8 luni. Eu nu trebuie să continui să mă simt prost pentru ceea ce am făcut, pentru păcatele mele, când eu m-am împăcat cu sufletul meu și au trecut 8 luni.

Puteți să învățați din chestia asta, puteți să vă regăsiți, dar ca acești „Fiertzi pe Insulă”, care intră în viața mea privată și își permit ei să zică că am mai greșit eu în viața mea, unde erau? Ei erau cumva lângă Marco Pino al meu, în pantalonii mei?

Au ei vreo dovadă? Sau ei încearcă să manipuleze opinia publică doar pentru că au o ciudă pe mine, pentru că se simt inferiori? Și nu zic că mă simt eu prea mare sau mai presus decât ei. Se simt inferiori pentru că ei, atunci când au greșit și când înșală… Și Ristei ăla s-a dat la toate ispitele (…)", a spus Marco.

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