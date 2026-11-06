Greșeli de somn pe care sigur le faci

Un somn odihnitor este esențial pentru sănătatea mintală și emoțională. Susține un sistem imunitar sănătos, joacă un rol cheie în gestionarea greutății și reduce riscul de boli cronice. Uite câteva dintre cele mai mari greșeli care îți strică somnul!

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Dormitorul tău nu este suficient de întunecat

O mare greșeală pe care mulți o fac în legătură cu mediul lor de somn este că nu este suficient de întunecat. Prea multă lumină îți poate afecta ritmul circadian și te poate păcăli să rămâi trează. Și televizoarele, tabletele, ceasurile inteligente aduc un plus de lumină și pot fi perturbatoare pentru nivelurile de melatonină, un hormon care reglează ciclul de somn. Diminuează luminile din casă pentru a te ajuta să semnalezi creierului și corpului că este timpul să te odihnești. O altă opțiune este să porți o mască pentru ochi.

Încălzești prea mult camera

Temperatura este un alt factor important în calitatea somnului. Dacă este prea cald în camera în care dormi, este posibil să te trezești mai des în timpul nopții. Potrivit cercetărilor, temperatura ideală a somnului este de 18-19 grade Celsius. Dacă nu poți controla temperatura din dormitor, încearcă să întredeschizi o fereastră.

Ai prea multe Întreruperi în dormitor

Folosirea patului pentru alte lucruri decât somnul, de exemplu lucrul din pat va face dificilă instalarea somnului. Cea mai bună decizie pe care o poți lua este să elimini ecranele din dormitor. Nici animalele care dorm cu tine nu te lasă câteodată să te odihnești bine, mai ales pisicile care pot fi perturbatoare.

Nu-ți dai suficient timp de relaxare

Încercarea de a trece direct de la activitățile din casă la somn afectează instalarea stării de relaxare, urmată de adormire. Poate în unele nopți, vei fi atât de epuizată încât te fură somnul imediat, dar, în timp, acest obicei împiedică organismul să învețe cum să treacă de la activitate la relaxare. O rutină calmantă la culcare îți menține mintea stimulată. Dacă ora de culcare este de 23:00 și ai diverse treburi în casă până aproape de această oră, nu este de mirare că nu te simți pregătită de culcare atunci când ajungi să te întinzi în pat.