 Greșeli de somn pe care sigur le faci
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Greșeli de somn pe care sigur le faci

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un somn odihnitor este esențial pentru sănătatea mintală și emoțională. Susține un sistem imunitar sănătos, joacă un rol cheie în gestionarea greutății și reduce riscul de boli cronice. Uite câteva dintre cele mai mari greșeli care îți strică somnul!

Insomnie FOTO Shutterstock (2) jpg
Insomnie FOTO Shutterstock (2) jpg

Dormitorul tău nu este suficient de întunecat

O mare greșeală pe care mulți o fac în legătură cu mediul lor de somn este că nu este suficient de întunecat. Prea multă lumină îți poate afecta ritmul circadian și te poate păcăli să rămâi trează. Și televizoarele, tabletele, ceasurile inteligente aduc un plus de lumină și pot fi perturbatoare pentru nivelurile de melatonină, un hormon care reglează ciclul de somn. Diminuează luminile din casă pentru a te ajuta să semnalezi creierului și corpului că este timpul să te odihnești. O altă opțiune este să porți o mască pentru ochi.

Încălzești prea mult camera

Temperatura este un alt factor important în calitatea somnului. Dacă este prea cald în camera în care dormi, este posibil să te trezești mai des în timpul nopții. Potrivit cercetărilor, temperatura ideală a somnului este de 18-19 grade Celsius. Dacă nu poți controla temperatura din dormitor, încearcă să întredeschizi o fereastră.

Ai prea multe Întreruperi în dormitor

Folosirea patului pentru alte lucruri decât somnul, de exemplu lucrul din pat va face dificilă instalarea somnului. Cea mai bună decizie pe care o poți lua este să elimini ecranele din dormitor. Nici animalele care dorm cu tine nu te lasă câteodată să te odihnești bine, mai ales pisicile care pot fi perturbatoare.

Nu-ți dai suficient timp de relaxare

Încercarea de a trece direct de la activitățile din casă la somn afectează instalarea stării de relaxare, urmată de adormire. Poate în unele nopți, vei fi atât de epuizată încât te fură somnul imediat, dar, în timp, acest obicei împiedică organismul să învețe cum să treacă de la activitate la relaxare. O rutină calmantă la culcare îți menține mintea stimulată. Dacă ora de culcare este de 23:00 și ai diverse treburi în casă până aproape de această oră, nu este de mirare că nu te simți pregătită de culcare atunci când ajungi să te întinzi în pat.

Ghid de cumpărături

Valentina Pelinel și Cristi Borcea jpg
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație la nunta lui Nicușor Stan! Cei doi au strălucit în rolul de nași Vedete românești
Paula Chirilă și Dan Giuveliuc
#Exclusiv Click!
Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire Vedete românești
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
Moarte șocantă în Brazilia: fereastra unui hotel a cedat, iar o tânără a căzut în gol de la etajul 7. Momentul, surprins de camere adevarul.ro

Parteneri

image
El e jucătorul de la UTA a cărui iubită a vrut să-și ia viața. În vară, a fost refuzat de FCSB! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig observatornews.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european www.antena3.ro
image
Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani. Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
Câte luni trebuie să joace un fotbalist din SuperLiga pentru a-și cumpăra BMW-ul de 727 CP vândut de eMAG de Black Friday www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
man woman looking camera indoors jpg
Diferența de vârstă în cuplu e o problemă sau doar o prejudecată? Dezvoltare personală
Ochi shutterstock (1) jpeg
Culoarea ochilor tăi îți arată cum stai cu sănătatea Îngrijire personală
fresh raw beef steak dark surface jpg
Înainte să renunți la legume, află riscurile dietei carnivore pe care nu ți le spune nimeni Îngrijire personală
young woman belly with hand it jpg
Nu doar silueta are de câștigat. Ce legătură există între grăsimea abdominală și sănătatea creierului? Îngrijire personală
numerology concept with note top view jpg
Numărul destinului poate spune ceva despre iubire, bani și succes. Calculează-l și tu! Spiritualitate
usa dormitor istock jpg
Scoate urgent aceste 5 lucruri din dormitorul tău! Casa și grădină
attractive body positive woman is doing aerobic exercise modern loft she is wearing sport leggings bra sneakers woman has blond curly hair jpg
Vrei să ai genunchi puternici și la 60 de ani? Începe cu aceste 3 exerciții Îngrijire personală
discontent blonde female holds sweet doughnut looks with temptation wants eat keeps diet dressed casual t shirt isolated pink wall people junk food concept jpg
Abia ai mâncat și deja ți-e foame? 7 explicații la care poate nu te-ai gândit Îngrijire personală
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași” actualitate.net