Nu contează doar câte ore dormi! Obiceiul de seară care poate influența longevitatea

Atunci când vrem să adoptăm un stil de viață mai sănătos, unul dintre primele sfaturi pe care le vom primi este să dormim măcar opt ore în fiecare noapte. Însă, este important să știm că nu numai numărul de ore contează, ci și modul în care dormim.

Somnul este crucial pentru sănătate Foto: Shutterstock

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somnul este crucial pentru buna funcționare a organismului. Însă, este important să știm că nu numai numărul de ore dormite contează, ci și modul în care dormim.

Potrivit Real Simple, organismul nostru se bazează pe un ceas intern, cunoscut sub numele de ritm circadian, care contribuie la reglarea tuturor proceselor, de la senzația de somnolență și starea de alertă până la alte funcții esențiale ale organismului. Atunci când ora de culcare și cea de trezire variază foarte mult de la o zi la alta, acest ceas intern poate fi dat peste cap, chiar dacă reușim să dormim un număr suficient de ore în total pe parcursul săptămânii.

Este un detaliu crucial pentru longevitate

Tot mai mulți experți analizează modul în care regularitatea programului de somn este asociată cu starea generală de sănătate și longevitatea. Practic, pe lângă dietă și numărul de ore pe care le dormim în fiecare noapte, un program de somn regulat este la fel de important.

Experții spun că organismul nostru funcționează cel mai bine atunci când există o rutină bine stabilită, deoarece ceasurile biologice interne ne ajută să coordonăm totul, de la producția de hormoni până la metabolism și chiar și repararea celulară.

Ce spun specialiștii despre programul de somn

Potrivit specialiștilor în longevitate, majoritatea adulților ar trebui să urmărească să doarmă între șapte și nouă ore în fiecare noapte și să mențină un program relativ constant de culcare și de trezire, chiar și în weekend.

Practic, chiar dacă cei mai mulți dintre noi ne concentrăm exclusiv asupra numărului de ore pe care le dormim în fiecare noapte, experții spun că și programul nostru de somn contează la fel de mult. Atunci când orele noastre de culcare și de trezire se schimbă constant, se poate crea un decalaj intern, pe care specialiștii îl numesc „jet lag social”, în care programul nostru zilnic nu este sincronizat cu ceasul biologic.

Cu toate acestea, experții spun că un program regulat de somn nu trebuie să se transforme într-o regulă care să ne provoace stres de fiecare dată când nu o putem respecta. Potrivit specialiștilor, tot ce trebuie să facem este să ne întoarcem la rutina noastră obișnuită atunci când putem.