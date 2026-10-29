Locul de muncă la care românii pot câștiga peste 1.000 de euro lunar. Este cel mai căutat job din țară

Chiar dacă piața muncii a încetinit în România pe parcursul ultimului an, companiile continuă să caute angajați pentru nenumărate departamente. Iar, pentru unele posturi, salariile medii pot ajunge chiar și la 1.000 de euro.

Este cel mai căutat job din România Foto: Freepik

În ciuda faptului că numărul de angajări din România a încetinit în ultimul an, companiile din țara noastră încă caută angajați pentru diverse departamente. Unele companii continuă să se confrunte cu un deficit de personal sau, în unele cazuri, cu o fluctuație ridicată a angajaților.

La acest moment, cea mai mare nevoie de angajați este în departamentele de vânzări, relaţii cu clienţii, administrativ şi logistică, cât şi financiar-contabilitate. Nu numai românii care au deja experiență își pot găsi un loc de muncă în astfel de domenii, dar și cei care se află la început de drum.

Este cel mai căutat job din România

De la începutul acestui an, pe platforma eJobs au fost postate peste 170.000 de locuri de muncă, iar, potrivit observatornews.ro, aproximativ 70.000 dintre acestea au vizat departamentele de vânzări. Mai mult decât atât, undeva în jur de 30.000 de posturi au fost anunțate în departamentele de relații cu clienții, în timp ce alte 25.000 de poziții au fost anunțate în administrativ şi logistică.

„O încetinire a recrutărilor nu înseamnă în mod obligatoriu că nevoia de angajați dispare, ci, în multe cazuri, putem vorbi despre o redistribuire din domenii sau departamente care se confruntă cu o restrângere a activității spre altele unde activitatea este în creștere”, a spus Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Salariile pot trece de 1.000 de euro

Cunoașterea limbilor străine rămâne un atu important atunci când vine vorba despre procesul de angajare. Limba engleză este solicitată în aproximativ jumătate dintre anunțurile postate, iar companiile sunt interesate și de cei care cunosc germană, italiană, franceză, maghiară sau spaniolă.

„Cu cât limba străină căutată este mai rară, cu atât se găsesc mai greu candidați relevanți pentru poziție, dar și salariile oferite depășesc media pieței”, a mai spus Roxana Drăghici, conform sursei citate.

În plus, salariile oferite sunt foarte competitive. De exemplu, un specialist în vânzări câștigă undeva în jur de 4.500 de lei net pe lună, iar la această sumă se poate adăuga și un comision. În același timp, salariul mediu din contabilitate este de 5.500 de lei pe lună. Iar un specialist în asistență clienți poate câștiga aproximativ 3.600 de lei net pe lună.