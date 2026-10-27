Câte zile pot fi lăsate frunzele căzute pe gazon înainte să fie adunate. Riscă să devină periculoase pentru firele de iarbă

Toamna este anotimpul faimos pentru faptul că frunzele vor cădea din copaci, iar pentru românii care stau la curte, acest lucru înseamnă că trebuie să facă curat mult mai des. Însă, acest lucru nu înseamnă că frunzele căzute vor trebui curățate în fiecare zi.

Frunzele pot fi lăsate pe gazon câteva zile Foto: AdobeStock Images

Mulți oameni preferă aspectul pe care curtea îl va avea toamna, atunci când gazonul va fi acoperit de frunze căzute din copaci. Însă, deși aceste frunze vor trebui, în cele din urmă, curățate, nu este nevoie să facem acest lucru în fiecare zi, potrivit Southern Living.

Potrivit specialiștilor, frunzele căzute pe gazon pot fi lăsate vreme de șapte sau chiar și zece zile în curte. Pe parcursul acestui interval, ele nu vor fi deloc periculoase pentru iarbă, dar dacă le vom lăsa pentru perioade mai îndelungate, frunzele căzute pot forma un strat care, în cele din urmă, poate distruge firele de iarbă.

Cât de des trebuie curățate frunzele căzute în curte

Desigur, cei care au semănat semințe de iarbă și au început să observe deja primii lăstari, vor trebui să îndepărteze mai des frunzele căzute, ideal în decurs de trei zile, deoarece noile fire de iarbă au nevoie de lumină solară și aer pentru a crește.

Mai mult decât atât, în zonele naturale, frunzele căzute pot fi lăsate pe tot parcursul iernii. Un strat de câțiva centimetri de frunze căzute acționează ca un mulci natural, care reține umiditatea și oferă adăpost insectelor utile primăvara, precum albinele, fluturii și buburuzele.

Ce se poate întâmpla dacă frunzele sunt lăsate pe iarbă

Deși poate părea inofensiv să lăsăm frunzele pe gazon, acestea pot afecta rapid sănătatea ierbii. Frunzele lăsate în curte pot împiedica iarba să beneficieze de lumina solară necesară fotosintezei și producerii energiei și vor limita și circulația aerului.

Iarba se va îngălbeni, se va rări și vor apărea porțiuni fără vegetație. Umiditatea provenită din ploaie și rouă va rămâne prinsă între frunzele ude și iarbă, favorizând apariția bolilor fungice și a mucegaiului.

În plus, stratul de frunze poate atrage dăunători precum gândacii, păduchii de lemn, miriapodele, păianjenii, ploșnițele și gândacii de bucătărie, care se ascund printre frunze iarna și își depun ouăle. Șoarecii, șoarecii de câmp și alte animale mici folosesc frunzele căzute pentru a se adăposti sau ca material pentru construirea cuiburilor.