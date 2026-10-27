Detaliul neștiut dezvăluit de Gina Pistol despre nunta cu Smiley: „Eu știam de când m-a cerut Andrei”

În cadrul unui interviu oferit recent, Gina Pistol a vorbit despre cariera pe care ar fi ales-o dacă nu ar fi ajuns niciodată în televiziune. În plus, ea a mai vorbit și despre un detaliu despre nunta cu Smiley, neștiut până acum.

Gina Pistol a vorbit despre nunta cu Smiley Foto: Instagram @ginapistol

Gina Pistol a mărturisit că nu s-ar vedea lucrând opt ore pe zi la birou. Artista a spus că are un spirit liber și are mereu nenumărate idei, motiv pentru care creativitatea ar fi fost crucială, în cazul în care ar fi fost nevoită să aleagă o altă carieră.

„Eu sunt foarte creativă și am idei foarte mișto. Cred că orice pe creativitate. Clar nu e zona mea și nu aș avea liniște închisă într-un birou opt ore pe zi. Eu sunt un spirit liber și foarte creativ. Cu siguranță orice pe creativitate”, a spus Gina Pistol, potrivit informațiilor de la Wowbiz.

Ce carieră ar fi ales Gina Pistol

În plus, vedeta a vorbit și despre un detaliu de la nunta cu Smiley care, până acum, nu a fost cunoscut de multă lume. Gina Pistol a povestit că și-a dorit încă de la început, de când a fost cerută în căsătorie, că își dorește un eveniment în mijlocul naturii.

„Așa a fost și cu nunta. Am avut o echipă mișto, care a înțeles ce vreau. Eu știam de când m-a cerut Andrei, știam că vreau o nuntă în natură. Și Andrei are încredere în gusturile mele. Noi iubim natura și așa am avut parte”, a mai povestit Gina Pistol.

Și-a dorit mereu o nuntă în natură

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit încă din anul 2023 și formează unul dintre cele mai solide și mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună o fetiță, pe Josephine, iar tot în cadrul unui interviu, artista a vorbit despre viața ei privată.

„În orice relație există și contraziceri. Andrei cedează primul, e mult mai înțelept decât mine, eu sunt foarte colerică. Am și părțile mele bune, dar mă știu cum sunt. Sunt ca un foc de paie, e de ajuns să arunci o scânteie și imediat mă aprind, dar slavă Domnului că l-am întâlnit pe el, care e opusul meu, este mult mai rațional, mai calm, știe să mă liniștească”, a mărturisit Gina Pistol.