 5 alimente congelate care susțin sănătatea creierului. Sunt versatile și pot fi incluse în multe rețete
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5 alimente congelate care susțin sănătatea creierului. Sunt versatile și pot fi incluse în multe rețete

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Cei mai mulți oameni tind să evite ingredientele congelate, însă nu trebuie să cădem în capcana de a crede că alimentele de acest fel nu pot fi sănătoase. De fapt, medicii recomandă anumite alimente congelate datorită efectelor benefice pe care le pot avea pentru sănătatea creierului!

Fructele de pădure congelate sunt foarte sănătoase
Fructele de pădure congelate sunt foarte sănătoase Foto: IStock

Pe măsură ce înaintăm tot mai în vârstă devine din ce în ce mai important să avem grijă de sănătatea noastră. Iar, pe lângă un stil de viață activ și, atunci când este nevoie, tratamente medicale, la fel de importantă va fi și dieta.

Iar, potrivit EatingWell, există anumite alimente congelate la care putem apela pentru a ne asigura că creierul nostru funcționează la fel de bine ca întotdeauna!

Fructe de pădure congelate

Fructele de pădure, precum afinele, murele, zmeura și căpșunile, sunt bogate în nutrienți benefici pentru sănătatea creierului, în special în antioxidanți și fitochimicale. În plus, aceste fructe sunt bogate în compuși numiți antocianine, asociați cu o sănătate mai bună a creierului.

Legume verzi congelate

„Verdețurile cu frunze sunt bogate în vitamina K, care susține memoria și funcțiile cognitive”, spune nutriționista Carolina Schneider.

De asemenea, ele sunt o sursă excelentă de folat, o vitamină din complexul B asociată cu un risc mai scăzut de demență. O singură cană de spanac congelat și tocat ne poate oferi de aproape cinci ori doza zilnică recomandată de vitamina K și mai mult de jumătate din doza zilnică recomandată de folat.

Legume crucifere congelate

La fel ca legumele cu frunze verzi, legumele crucifere, precum broccoli, conopida și varza de Bruxelles, sunt o sursă perfectă de vitamina K. De asemenea, aceste legume sunt bogate în fitochimicale și antioxidanți, care pot proteja celulele creierului împotriva daunelor provocate de radicalii liberi și a inflamației.

„Legumele crucifere conțin și sulforafan, un compus puternic care poate contribui la protejarea suplimentară a celulelor creierului împotriva stresului oxidativ și a inflamației”, spune Schneider.

Pește gras congelat

Peștele gras, precum somonul, macroul și heringul, este bogat în acizi grași Omega-3, care sunt cruciali pentru menținerea sănătății celulelor cerebrale și pentru creșterea fluxului sanguin la nivelul creierului. În plus, mai multe studii au arătat că aceștia susțin capacitatea de învățare și memoria.

Edamame congelate

Edamamele sunt leguminoase recunoscute ca fiind sănătoase. Aceste boabe tinere de soia, bogate în nutrienți, sunt o sursă excelentă de proteine și fibre. De asemenea, conțin numeroși nutrienți asociați cu o sănătate mai bună a creierului, în special izoflavonele din soia, un tip de flavonoide asociate cu un declin cognitiv mai lent și cu un risc mai scăzut de demență.

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