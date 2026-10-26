Locurile din curte unde nu trebuie plantați niciodată pomii fructiferi. Recolta poate fi compromisă

Românii care stau la curte și se gândesc să planteze un pom fructifer vor începe să verifice cu atenție ce fel de nevoi are acesta pentru a se dezvolta într-un mod armonios. Însă, un detaliu la care nu mulți oameni se gândesc prea des este faptul că există unele locuri din grădină unde astfel de pomi nu ar trebui plantați niciodată.

Pomii fructiferi nu trebuie plantați în aceste zone ale curții Foto: Arhivă

În ciuda faptului că este un detaliu la care doar puțini români se gândesc, alegerea corectă a locului unde vor fi plantați pomii fructiferi este foarte importantă. Atunci când sunt plantați într-o zonă nepotrivită, rădăcinile se vor dezvolta mult mai greu, iar recolta va fi afectată.

De exemplu, pomii fructiferi nu ar trebui plantați într-o zonă a curții unde apa tinde să stagneze după ploaie. Atunci când solul rămâne îmbibat cu apă, rădăcinile nu vor mai avea parte de la fel de mult oxigen, iar pe lângă faptul că arborii se vor dezvolta mai greu, ei pot deveni vulnerabili în fața bolilor.

Pomii fructiferi nu trebuie plantați în aceste locuri

De asemenea, pomii de acest fel nu ar trebui plantați în zone unde apa freatică este foarte aproape de suprafață. Umiditatea în exces va afecta modul în care se dezvoltă rădăcinile iar pomul va avea de suferit.

În plus, experții mai spun că nu ar trebui să plantăm pomi fructiferi în umbra permanentă a casei, a gardului sau a altor copaci. Zonele însorite sunt, în general, alegerea ideală.

Umiditatea în exces trebuie evitată

Un alt loc care ar trebui evitat este cel expus la vânturi puternice. Frunzele fragile pot fi smulse de către rafalele de vânt, motiv pentru care astfel de zone ar trebui evitate. La fel de nepotrivite sunt și solurile compacte și slab drenate.

Dacă vrem ca pomii fructiferi să se dezvolte cât mai armonios, ei trebuie plantați în zone însorite și în sol fertil. În plus, solul din jurul lor trebuie drenat în mod corespunzător.