Greșeala pe care o fac mulți oameni când spală lenjeria de pat. De ce capătă o nuanță gălbuie

Poate că multora dintre noi ni s-a întâmplat să ne punem așternuturile de pat la spălat iar la final am observat că au căpătat o culoare neobișnuită, gălbuie. Potrivit experților, există un motiv foarte simplu care cauzează acest fenomen.

Așternuturile își vor menține culoarea originală Foto: Arhivă

Indiferent dacă este vorba despre haine sau despre așternuturi, nimeni nu își dorește să-și scoată lucrurile din mașina de spălat și să observe că acestea au căpătat o culoare gălbuie. De obicei, o greșeală comună afectează culoarea materialului, iar experții spun că este foarte ușor să evităm această problemă.

Potrivit express.co.uk, Jo Perks, o expertă britanică în lenjeria de pat, explică că cea mai mare greșeală pe care o putem face este să spălăm așternuturile albe alături de haine colorate. Acest lucru va afecta nuanța de alb a materialului, iar așternuturile vor ieși din mașină cu o culoare complet diferită de cea pe care o aveau inițial.

Mulți oameni fac această greșeală

„Să-ți păstrezi lenjeria de pat la fel de albă și de frumoasă ca în ziua în care ai cumpărat-o poate fi o provocare. Vestea bună este că respectarea câtorva reguli simple de îngrijire poate ajuta la menținerea strălucirii, prospețimii și aspectului impecabil de alb timp de ani de zile”, a spus specialista, conform sursei citate.

Practic, dacă vrem ca așternuturile noastre să-și mențină culoarea originală albă, este important să nu le spălăm alături de haine colorate.

Trucul recomandat de specialiști

Iar nu numai hainele de altă culoare pot afecta așternuturile. Transpirația, uleiurile naturale ale pielii, produsele de îngrijire și reziduurile de detergent se pot acumula în timp, făcând țesăturile să capete o nuanță gălbuie sau să-și piardă strălucirea.

Din acest motiv, specialista recomandă spălarea regulată a cearșafurilor cu un detergent de calitate, folosirea cantității potrivite în funcție de încărcătura mașinii de spălat și clătirea cât mai eficientă a lenjeriei de pat.

„Evită să supraîncarci mașina de spălat. Este uimitor câți oameni nu își dau seama cât de important este acest lucru. Nu vei obține niciodată un rezultat perfect dacă rufele sunt înghesuite în tambur”, mai spune specialista.