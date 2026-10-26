 Ideea care l-a îmbogățit pe un tânăr. A pornit de la o plantă roz și a ajuns la 1.000 de comenzi zilnice
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Ideea care l-a îmbogățit pe un tânăr. A pornit de la o plantă roz și a ajuns la 1.000 de comenzi zilnice

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După ce și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei, un tânăr a reușit să transforme o idee de afaceri aparent banală într-o afacere de succes. După ce a început să vândă plante pe Facebook Marketplace, bărbatul a început să câștige sume uriașe.

Tânărul a fost surprins de cererea uriașă pe care a descoperit-o, iar în numai câțiva ani a început să aibă peste 1.000 de comenzi pe zi. Pentru Brandon Hurst, un tânăr din Los Angeles, totul a început în 2020, după ce și-a pierdut locul de muncă în mijlocul pandemiei.

În timp ce căuta diverse metode care să-l ajute să câștige bani cât mai rapid, el a început să vândă plante pe Facebook Marketplace, potrivit informațiilor de la Focus Online. Hurst nu fusese niciodată pasionat de grădinărit, iar prima sa ofertă a fost pentru o plantă roz care se afla într-un ghiveci de aceeași culoare.

Totul a început în 2020

Planta roz a fascinat publicul din mediul online, iar nenumărați oameni i-au scris tânărului.

„Oamenii îmi scriau întruna, peste noapte, mesaje de genul: O, mai este disponibilă? Pot să o iau eu?”, a spus Hurst, potrivit sursei citate.

Datorită interesului neașteptat de ridicat pentru plantă, ce a început ca o simplă metodă rapidă de a câștiga bani s-a transformat rapid într-o adevărată afacere de familie. În scurt timp, Hurst a început să vândă plante pe care le creștea în balconul său, câștigând sume uriașe.

Are peste 1.000 de comenzi pe zi

Afacerea tânărului a început să se dezvolte, iar din 2021, chiar a început să posteze videoclipuri pe rețelele de socializare în care vorbește despre îngrijirea plantelor, sub numele de „Brandon The Plant Guy”.

Videoclipurile de pe TikTok au strâns milioane de urmăritori loiali, iar în 2023, Hurst a început să folosească și platforma TikTok Shop. În timpul primei sale transmisiuni live, tânărul se aștepta să vândă doar 30 de plante, dar, în numai trei ore, a reușit să vândă 250.

Acum, afacerea americanului s-a mutat într-o seră, iar Hurst are propriii angajați și aproximativ 1.000 de comenzi pe zi.

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