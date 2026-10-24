De ce ar trebui să speli bananele înainte de a le mânca

În general, înainte de a servi un fruct, vom avea grijă să-l spălăm cât mai bine, indiferent de cât de curat ar părea la prima vedere. Însă, există și excepții, cum ar fi bananele, la care nimeni nu se gândește că ar trebui spălate. Cu toate acestea, specialiștii spun că până și acest fruct ar trebui clătit sub jetul de apă.

Bananele ar trebui clătite cu apă Foto: IStock

Având în vedere că banana este un fruct pe care îl vom decoji ușor, cei mai mulți dintre noi nu ne gândim că ar trebui să-l spălăm înainte de a-l servi. Însă, chiar dacă coaja de banană nu este servită, ea tot poate să transmită anumite impurități în fruct. Practic, potrivit EatingWell, diverse reziduuri prezente pe coji pot ajunge pe mână, iar de acolo vor fi transferate pe fruct.

Cum aceste fructe sunt importate, adesea din America de Sud, este important să știm că vor parcurge o distanță uriașă până la magazine. De-a lungul drumului, există nenumărate oportunități ca diverse reziduuri și bacterii să ajungă pe coajă.

Bananele ar trebui spălate înainte de a fi consumate

„Doar procesul de manipulare a bananelor, de la recoltare până la vânzarea cu amănuntul, poate duce la acumularea unei adevărate varietăți de microorganisme, făcând ca orele de microbiologie să pară o joacă de copii”, a explicat nutriționista Helen Ohw Kim.

Deșeurile animale și alți contaminanți din mediu se pot depune pe coajă, alături de germenii proveniți de la fiecare persoană care atinge fructul, mai avertizează experta.

Cojile pot acumula bacterii în timpul transportului

Nici chiar simplul fapt că fructul a ajuns deja în magazin nu înseamnă că nu se mai pot acumula diverse bacterii sau reziduuri pe coajă.

„Transferul bacteriilor și al altor contaminanți nocivi este foarte ridicat, aceștia provenind de pe cărucioarele de cumpărături, banda de la casa de marcat, mâinile altor cumpărători și, mai ales, sacoșele reutilizabile”, a avertizat și experta Leah Murnane.

Din acest motiv, experții spun că ar fi ideal să spălăm bananele înainte de a le servi, la fel ca oricare alt fruct.