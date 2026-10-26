România domină piața nucilor din Uniunea Europeană! Exporturile au adus zeci de milioane de euro anul trecut

În ciuda problemelor cauzate de secetă, România rămâne lider la nivelul Uniunii Europene atunci când vine vorba despre producția de nuci. În piețele din întreaga țară, un singur kilogram poate ajunge chiar și la 60 de lei, iar deși se găsesc și variante din import, mulți români preferă variantele autohtone.

Nucile sunt foarte sănătoase Foto: IStock

Plantațiile de nuci din România s-au extins semnificativ în ultimul deceniu iar astăzi, țara noastră este lider european atunci când vine vorba despre producția de nuci. Mai precis, potrivit observatornews.ro, România estimează că are o recoltă de aproximativ 59.000 de tone de nuci. Această valoare reprezintă jumătate din totalul producției din Uniunea Europeană.

Iar în ciuda problemelor cauzate în acest an de către secetă și caniculă, producția de nuci din țara noastră a scăzut cu numai 2%. Chiar și în astfel de condiții dificile, România rămâne pe primul loc în rândul producătorilor europeni.

Zeci de mii de tone sunt recoltate în fiecare an

„Am avut o producţie bună. Cu 2-5% mai mică faţă de anul precedent din cauza secetei pronunţate la sfârşitul verii din august-septembrie, când era perioada de maturare a nucilor”, a spus Valentin Priporeanu, director al Direcției Agricole Gorj, conform sursei citate.

O mare parte din recoltă ajunge în Germania iar, numai anul trecut, au fost înregistrate exporturi în valoare de peste 35 de milioane de dolari. În piețele din România, un kilogram poate să coste 40 - 60 de lei.

Sunt foarte sănătoase

Pe lângă faptul că nucile sunt un ingredient versatil în multe rețete, ele sunt și foarte sănătoase. Practic, în ele se găsesc acizi grași omega-3, dar și nutrienți precum fibre alimentare, magneziu, mangan, cupru, fosfor, zinc, vitamina B6, vitamina E, acid folic.

Atunci când sunt consumate în mod regulat, nucile pot fi utile pentru a îmbunătăți memoria, capacitatea de concentrare, atenția și pentru a susține sănătatea sistemului nervos.

Practic, nucile sunt cruciale pentru o dietă cu adevărat sănătoasă.