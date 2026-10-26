 Două orașe din România au ajuns sufocate de turiști. Localnicii au început să primească reduceri
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Două orașe din România au ajuns sufocate de turiști. Localnicii au început să primească reduceri

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Atunci când vine vorba despre problema supraturismului, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la locații precum Barcelona, Veneția sau Atena. Însă, chiar și România a început să se confrunte cu această problemă, iar efectele ei încep să fie vizibile în două orașe anume.

Tot mai mulți turiști ajung în Brașov
Tot mai mulți turiști ajung în Brașov Foto: Shutterstock

De-a lungul anilor, România a făcut eforturi mari pentru a se transforma într-o destinație de vacanță cât mai populară printre turiștii străini. Însă, succesul de care țara noastră a început să se bucure vine la pachet și cu unele probleme. Sibiul și Brașovul se numără printre cele mai vizitate orașe din România, iar deja au început să apară îngrijorări privind costul vieții pentru localnici.

Mai mult decât atât, unii oameni vorbesc despre problema aglomerației tot mai mari în oraș și despre modul în care este protejat patrimoniul cultural. Cu toate acestea, majoritatea sibienilor sunt mulțumiți de modul în care orașul lor s-a dezvoltat datorită turismului, potrivit studiului intitulat „«You’re all welcome!»: citizens’ attitudes towards tourism and its development in a post-European Capital of Culture” și realizat de experți de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și de la Universitatea din Jyväskylä, Finlanda.

Sunt cele mai vizitate orașe din România

În același timp, brașovenii par a fi mai afectați de problema supraturismului și deja încep să apară reduceri dedicate localnicilor. În luna octombrie s-a lansat, de exemplu, „Miercurea brașovenilor”, iar mai multe restaurante, patiserii și brutării oferă reduceri de 15% celor cu buletin de Brașov.

În Sibiu, din 900 de respondenți la un sondaj realizat în oraș, 94% spun că turismul creează o imagine pozitivă pentru oraș. În același timp, 92,5% din oameni spun că turismul ajută la dezvoltarea economiei, conform Antena 3 CNN.

Câți turiști ajung în Sibiu și Brașov

Anul trecut, în 2025, datele oficiale arată că undeva în jur de 628.805 turiști au ajuns în Sibiu. În același timp, Brașovul a fost vizitat de aproximativ 715.000 de oameni.

Cele două orașe devin tot mai populare în rândul turiștilor, iar nemulțumirile nu sunt încă îndeajuns de puternice pentru a schimba opinia pozitivă a localnicilor în privința turismului.

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