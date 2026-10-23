 Leguma recomandată de medicii nutriționiști împotriva hipertensiunii arteriale. Este ieftină și se găsește în toate piețele
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Leguma recomandată de medicii nutriționiști împotriva hipertensiunii arteriale. Este ieftină și se găsește în toate piețele

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Hipertensiunea arterială este o problemă comună în întreaga lume, iar mulți oameni trebuie să găsească modalități de a o ține sub control în fiecare zi. Din fericire, pe lângă tratamentele speciale prescrise de medici, există și anumite schimbări în dietă care pot fi de mare ajutor.

Sfecla poate fi foarte bună pentru sănătate
Sfecla poate fi foarte bună pentru sănătate Foto: Shutterstock

Hipertensiunea arterială este o problemă care nu trebuie niciodată lăsată netratată, deoarece poate duce la declin cognitiv și chiar și la infarct. În timp, această problemă de sănătate va afecta vasele de sânge, organele interne și va favoriza apariția unor afecțiuni secundare grave.

Din fericire, pe lângă tratamentele obișnuite prescrise de medici, putem apela și la dietă, pentru a încerca să ținem această problemă sub control. Iar, potrivit express.co.uk, există o legumă foarte comună în România care ne va fi de ajutor.

Medicii cardiologi recomandă această legumă

Mai precis, este vorba despre simpla sfeclă, care se găsește în mai toate magazinele și piețele din țara noastră.

„Dacă vrei cu adevărat să știi ce scade tensiunea arterială, răspunsul este sfecla roșie, mai exact rădăcina de sfeclă. Aceasta acționează asupra pereților vaselor de sânge, dilatând musculatura netedă a acestora. În acest fel, vasele de sânge își păstrează elasticitatea”, a explicat medicul cardiolog Annapoorna Kini, conform sursei citate.

Sfecla poate fi foarte bună pentru sănătate

Pe măsură ce vom înainta în vârstă, vasele noastre de sânge devin din ce în ce mai rigide, iar placa de aterom începe să se acumuleze în artere. Atunci când arterele își pierd elasticitatea, poate apărea hipertensiunea arterială, explică medicii.

Sfecla roșie este o legumă deosebit de bogată în nitrați. Practic, atunci când este inclusă în dieta noastră, organismul transformă acești nitrați în oxid nitric, care, la rândul său, poate contribui la scăderea tensiunii arteriale. Și alți medici și nutriționiști au vorbit despre importanța nitraților.

Nutriționista Natalie Rizzo recomandă oxidul nitric ca mijloc eficient de reducere a riscului apariției hipertensiunii.

„Este un vasodilatator puternic, care dilată vasele de sânge și favorizează circulația sângelui în întregul organism”, spunea ea despre acest compus.

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