 Cum a depășit Gina Pistol depresia postnatală!? „Am fost și la terapie” Cine e bona care o ajută cu Josephine?
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VideoCum a depășit Gina Pistol depresia postnatală!? „Am fost și la terapie” Cine e bona care o ajută cu Josephine?

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Gina Pistol a dat din casă! Prezentatoarea de la MasterChef ne-a dezvăluit că a suferit de depresie postnatală și a ajuns chiar la terapie. Mai vrea cuplul Gina-Smiley un copil și cine e femeia care îi ajută cu Josephine?

Cea mai mare bucurie a familiei Gina Pistol-Smiley rămâne fiica lor, Josephine, în vârstă de 5 anișori.

Prezentă, zilele trecute, la lansarea unor cărucioare de lux, Gina Pistol(45 de ani) ne-a vorbit deschis despre depresia postnatală, dar și despre posibilitatea apariției unui nou prichindel în familia lor. 

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Foto: Click!

Click!: Gina, mai greu cu evenimentele mondene în ultima perioadă. Cum reușești să te împarți între servici și casă? Cu cine ai lăsat-o pe Josephine acum?

Gina Pistol: Am lăsat copilul pe mâini bune. Sincer, nici nu știu când și cu ce m-am îmbrăcat, sunt pe fugă. Am luat ceva din șifonier și am venit aici, dar am făcut foarte mult pe drum. Mai stau puțin aici și mă întorc repede acasă. 

Click!: Practic, cu cine e Josephine acum?

Gina Pistol: Noi avem o persoană de încredere care e cu noi de când avea Josephine un an și practic face parte din familia noastră. Cătălina o cheamă și acuma e acasă cu ea. E româncă da, nu e filipineză. O fată tânără, simpatică, are și ea un copil mare. 

Să știi că e foarte greu în ziua de azi să găsești un om de încredere cu care să-ți lași copilul, pentru că în cele 6-8 ore în care lași copilul cu altcineva el împrumută de la omul cu care stă foarte multe. De aceea, este foarte important să poți să pleci de acasă cu inima împăcată, să știi că ai lăsat copilul pe mâini bune.

Iar noi avem norocul de o avea pe Cătălina în viața noastră. Nu e bonă internă, are și ea familia ei. E o fată deosebită, care este cu soțul ei de când erau mici. Are și ea un băiat de 18 ani și mie mi-a plăcut foarte mult cum l-a crescut ea pe băiatul ei. E un băiat super mișto și sunt chestii care contează foarte mult. 

Click!: Toate vedetele de aici au cărucioare de la Adina. Bănuiesc că și lui Josephine i-ai luat unul performant… 

Gina Pistol: Eu o știu pe Adina de dinainte să se nască fiica mea, deci de vreo șase ani și, când am început să studiez piața că atunci când ești însărcinată în acele nouă luni de sarcină cauți tot, faci o listă enormă cu lucruri care să nu-ți lipsească de acasă, ea m-a ajutat. Mobila pentru camera fetiței mi-am luat-o de la ea, cărucioarele, scaunele de mașină. Apropo, uitasem să schimb scaunul la mașină și copilul crescuse nu mai încăpea în el. L-am schimbat acum recent. 

Acum Josephine a crescut, dar tot mai folosim căruciorul atunci când mai plecăm pe undeva unde avem mult de mers pe jos. Josephine are acum cinci ani jumătate, dar mai obosește și, ca să nu trebuiască să ne întoarcem la hotel să ne odihnim, o pun în cărucior.

Acolo ea își creează un loc intim, așa se izolează ea de toată lumea dacă vrea. Plus că e super practic. Cel mai folositor este după mine acel cărucior pe care-l poți deschide și închide cu o singură mână, pentru că este foarte greu atunci când ai copilul în brațe,  când ai rucsacul copilului pe umăr să mai deschizi căruciorul.

Gina Pistol e topită după fiica ei, Josephine
Gina Pistol e topită după fiica ei, Josephine Foto: Instagram

Click!: Ai mai vrea un copil?

Gina Pistol: Dacă vrea Dumnezeu și Măicuța Domnului de ce nu?! Aș putea acum să o iau de la capăt. În primii 2-3 ani cu Josephine a fost mai greu, deși ea este un copil foarte cuminte. 

Click!: Ai avut acea depresie post natală? 

Gina Pistol: Da, pentru că tu ca femeie ai foarte multe furtuni hormonale după ce naști. Iar la mine faptul că eram izolată, că noi suntem departe de oraș,  și nu aveam acces la nimic, asta cred că a contribuit la greutatea acelei perioade. 

Am fost și la terapie în perioada aceea, dar la mine veneau toate pe un anumit fond, s-au adunat multe atunci. Eu știu cât pot să duc, doar că uneori corpul nu te mai ascultă și cedează pur și simplu. 

„Nici eu nu știu cine a câștigat MasterChef”

Click!: La MasterChef e nebunie mare, am văzut că au început să iasă concurenții. Se tot iscă conflicte, comentarii între concurenți, între chefi. E o ediție foarte competitivă….

Gina Pistol: Să știți că toți sunt foarte mișto, ajungi să-i simpatizezi pentru că petrecem timp mult împreună. Dar e o competiție și fiecare își folosește toate armele din dotare. Concurenții sunt foarte ambițioși și iese cu scântei.

Să știți că și eu sunt curioasă că habar n-am cine a câștigat. O să avem finala și o să anunțăm câștigătorul! Aș fi putut să mă interesez la chefi, dar nici nu vreau să știu. Mie îmi place întodeauna să fiu surprinsă!

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