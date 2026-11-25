Viorel Pop, cunoscut publicului din emisiunile TV pe care le-a realizat între 2002 și 2018, vorbește pentru Click! despre încercările prin care a trecut, despre oamenii care i-au fost alături și despre locul pe care îl are credința în viața lui.

1/9 Viorel Pop, despre cumpăna vieții sale Foto: click.ro

Clarvăzătorul și bioenergoterapeutul, atestat în terapii complementare de ANATECOR România, povestește cum se simte astăzi și explică de ce crede că 2027 ne va aduce ceea ce el numește „lecția lui «împreună»”.

Viorel Pop, de la „lecția integrității” la „lecția lui «împreună»”

Click! Domnule Viorel Pop, cum ați simțit anul 2026? Ce credeți că ne-a învățat?

Viorel Pop: Anul 2026 a fost complicat pentru cei care încă mai aveau de înțeles lecția integrității. Lecția aceasta a venit să ne forțeze să ne arătăm adevărata față. Au căzut măști, s-au văzut caractere. Unii și-au văzut prietenii, partenerii sau colaboratorii exact așa cum sunt. S-au rupt relații de familie și parteneriate. Până și cei mai vicleni oameni nu și-au mai putut ascunde adevărata față. Pentru cei care au fost în acord cu felul lor de a fi, anul 2026 nu a avut atâtea provocări.

Cum vedeți anul 2027? Va fi un an al schimbărilor sau al unor noi începuturi?

Noul început a venit deja în 2026. Cred că 2027 va continua transformările din acest an și ne va aduce în plus lecția lui „împreună”. Anul care vine ne va învăța că nu putem să ne ducem singuri toate problemele. Cei care se încăpățânează să o facă vor avea, cred eu, un an greu. Să încercăm să rămânem aproape unii de alții.

Care sunt cele trei lucruri de care i-ați îndemna pe români să țină cont în 2027?

Să se uite mai des în sus, la Dumnezeu, și să caute să rămână în legătură cu El. Să fie răbdători și îngăduitori cu ceilalți. Și să caute parteneriate, fiindcă eu cred că lucrurile pe care le facem împreună au mai multe șanse de reușită.

Cât credeți că depinde de felul în care gândim și cât ține de destin?

Eu cred că totul în univers este energie și că Dumnezeu a sădit în noi o putere mare, puterea gândului. Un om poate să rămână prins într-un cerc din care nu mai vede ieșirea sau poate să se ridice deasupra situației și să caute o soluție. În felul în care văd eu lucrurile, orice destin pornește de la un gând.

Cum își descrie activitatea de bioenergoterapeut

Unii dintre cei care vin la dumneavoastră vă consideră un vindecător. Cum vă definiți rolul?

Nu sunt un vindecător. Eu ajut oamenii să se deblocheze energetic. În felul în care înțeleg eu lucrurile, un om al cărui flux de energie este curat poate gândi mai limpede. Cei care mă caută își găsesc claritatea și liniștea, iar eu cred că asta îi ajută să-și recapete starea de bine. Nu fac minuni, chiar dacă unii mă privesc așa.

Cum explicați diferența dintre a vindeca un om și a-l ajuta să-și regăsească echilibrul?

Cred că este greșit ca un terapeut să spună că el vindecă. Eu spun că rolul lui este să deblocheze ceea ce numesc fluxul de energie. Restul, în viziunea mea, ține de capacitatea fiecărui om de a-și regăsi echilibrul.

Au venit la dumneavoastră oameni care încă își căutau răspunsurile după ce trecuseră pe la medici? Ce le spuneți?

Da, foarte mulți. Aș putea spune că majoritatea. Unii mi-au spus că și-au rezolvat problemele, iar alții au rămas cu ele. Eu pun accent pe credință, dar îi încurajez mereu pe oameni să-și facă analizele și să asculte sfatul medicului. Privesc bioenergia ca pe o practică pe care oamenii o pot apela în paralel cu îngrijirea medicală.

Ce rol credeți că are încrederea celui care vine la dumneavoastră? Cum vă explicați ceea ce spun oamenii că simt?

Dacă cineva vine la mine și crede că poate fi ajutat, eu consider că asta îmi permite accesul la ceea ce numesc fluxul lui energetic. Unii vorbesc despre efectul placebo. Eu interpretez altfel experiența, deși admit că este greu de demonstrat sau de explicat. Mă raportez la starea de bine pe care unii oameni spun că o simt.

Despre Dumnezeu și încercările vieții

Ce loc are Dumnezeu în viața dumneavoastră?

Dumnezeu este Sursa de la care îmi iau energia necesară pentru a-i ajuta pe ceilalți. Consider că avem nevoie de El în permanență. Sunt oameni care spun că sunt atei, dar eu cred că și ei pot ajunge să pună ceva în centrul vieții lor, fie că este vorba despre muncă, bani, plăceri, o poziție socială sau un scop. În viziunea mea, omul are o latură spirituală care cere să fie împlinită.

Credeți că suferința vine cu o lecție?

Cred că, de multe ori, suferința este un mijloc prin care omul își recâștigă sufletul. În marile încercări ale vieții, unii oameni se apropie de Dumnezeu, iar alții caută pentru prima dată să-L cunoască. Eu cred că avem mereu ceva de înțeles din suferință.

Ce le spuneți celor care se roagă, încearcă să facă bine și totuși, când trec printr-o cumpănă, ajung să se întrebe „De ce tocmai mie?”

Eu văd în încercare, înainte de toate, o lecție a smereniei. Când omul se întreabă „De ce tocmai mie?”, cred că are nevoie să se întoarcă la rugăciune și să se uite la felul în care răspunde la ce i se întâmplă. Dacă rămâne prins în mândrie și în gândul că nimeni nu mai trece prin ce trece el, riscă să adune frustrări și reproșuri. Ajunge astfel să se chinuie și pe el, și pe cei din jur.

„Dacă ai prieteni adevărați înseamnă că ești bogat”

Ați trecut și dumneavoastră prin încercări personale și probleme de sănătate. Ce v-a ajutat să mergeți mai departe?

Nicio perioadă nu a fost atât de grea încât să nu mai pot suporta. Am avut și am alături oameni buni și dragi, care mi-au făcut încercările mai ușoare. Asta le-aș spune și celor care trec printr-o cumpănă. Să nu se însingureze, să nu-și ascundă problemele. Să caute sprijinul celor care îi iubesc cu adevărat, al familiei și al prietenilor apropiați.

Cum vă simțiți acum? Ce ați schimbat în viața dumneavoastră după aceste experiențe?

Mă simt bine în prezent și sunt recunoscător pentru asta. Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă, pentru tot ce pot oferi și pentru darurile care îmi vin prin oameni. Am schimbat unele lucruri pe care le făceam greșit și despre care cred că m-au adus în acel punct al încercărilor.

Cine v-a fost alături atunci când dumneavoastră ați avut nevoie de ajutor?

Dumnezeu mi-a dat putere să mă ridic de fiecare dată. Mi-a dat prieteni buni, mi-a adus aproape oameni pe care poate nici nu-i cunoșteam înainte și am avut familia alături. Cu toții s-au unit în rugăciune și fiecare a dat o mână de ajutor cât a putut. Sunt un om bogat din acest punct de vedere. Dacă ai prieteni adevărați înseamnă că ești bogat!

V-a fost vreodată frică de moarte? Cum v-au schimbat încercările felul în care priviți viața?

Da, am trăit și acest sentiment, dar nu mi-am pierdut nădejdea și am privit moartea în față. Astfel că a fost nevoită să plece și să mă caute altă dată. Încercările m-au schimbat, într-adevăr. Am devenit mai înțelept, mai atent și mai vesel.

E ceva ce ați pierdut de-a lungul anilor și ați vrea să recuperați?

Poate că mi-e dor de anii tinereții și de vigoarea de atunci, dar nu cred că aș da orice ca să-i recuperez. Mi se pare inutil să privesc cu regret în trecut. Prefer să privesc cu optimism spre viitor. Asta îmi este de folos.

Ce își dorește Viorel Pop de la 2027 și ce le transmite românilor

Dumneavoastră ce vă doriți de la anul 2027?

Fără să stau pe gânduri, îmi doresc sănătate, liniște și împlinire sufletească. Asta le urez și tuturor celor care vor citi acest interviu.

Ce le spuneți celor care intră în 2027 cu teamă, cu probleme de sănătate, cu griji financiare sau cu sufletul apăsat?

Să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu, să ne rugăm mai mult, să fim mai buni și mai răbdători. Să rămânem uniți când alții vor căuta să ne dezbine. Schimbarea începe din inima fiecăruia. Să privim în jur și să facem bine. Să-l ajutăm pe cel necăjit, să-l hrănim pe cel flămând și să-l îmbrățișăm pe cel oropsit. Să nu-i mai judecăm atât de aspru pe ceilalți și să punem mai întâi gândul cel bun în toate. Cred că Dumnezeu ne va ajuta în încercările care vor veni. Să aveți cu toții un an bun și prosper!