Aurel Pădureanu (76 de ani) are o dorință de sărbători: să-și revadă fiul, pe care nu l-a mai întâlnit de doi ani, și să o țină pentru prima dată în brațe pe nepoțica lui, născută în California.

1/7 Printre amintirile lui Aurel Pădureanu despre cariera soției sale se numără și un episod aparte Foto: click.ro

Fetița se numește Anastasia Cornelia și poartă numele bunicii sale, celebra Cornelia Catanga. În interviul pentru Click!, artistul vorbește despre dorul de femeia alături de care a trăit 32 de ani și despre bucuria pe care i-a adus-o venirea pe lume a celei mici.

Printre amintirile lui Aurel Pădureanu despre cariera soției sale se numără și un episod aparte. Cornelia Catanga i-a cântat scriitorului Paulo Coelho.

De câte ori se uită la telefonul sau și vede câte o poză a regretatei sale soții, Cornelia Catanga, care s-a stins din viață pe 26 martie 2012 la București, Aurel Pădureanu pupă telefonul cu poza artistei și oftează din greu.

„Sunt un luptător”

Click! Cum sunteți acum? Cu ce stare întâmpinați sărbătorile?

Aurel Pădureanu: Excelent de bine. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mă scoală sănătos din somn. Nu ne scoală ceasul, ci bunul Dumnezeu. Am mai slăbit, dar cu puterea lui Dumnezeu sunt un luptător.

Ați slăbit din cauza supărării, a grijilor?

Categoric, categoric. Moartea Corneliei, plecarea băiatului în Statele Unite ale Americii…

De când nu v-ați mai văzut fiul în persoană?

De doi ani. L-am văzut prin telefon, dar fizic nu. De doi ani nu l-am văzut.

Pe Anastasia Cornelia o știe doar din fotografii

Dar pe nepoțică ați întâlnit-o vreodată?

Deloc, deloc. Am văzut-o numai în poze, la telefon. Dar e superbă fetița, e o dulceață de copilaș. Cred că faptul că s-a născut aia micuță mi-a dat și voința asta în viață.

Unde s-a născut și cum o cheamă?

S-a născut în Statele Unite, în California. Anastasia. Are un nume foarte frumos, de fetiță.

(n.r.: Numele ei complet este Anastasia Cornelia. Fetița poartă și numele bunicii sale, Cornelia Catanga)

Cornelia s-ar fi bucurat să-și cunoască nepoțica. Îi seamănă cea mică?

Enorm, enorm. Îi seamănă aia mică enorm. S-ar putea, cu puterea lui Dumnezeu, să fie a doua Catanga.

„Eu cred că vrea să-mi facă o surpriză”

Credeți că fiul dumneavoastră va veni acasă de sărbători?

S-ar putea să vină de sărbători. Ar fi o bucurie imensă pentru mine. Eu cred că vrea să-mi facă o surpriză.

Fiul dumneavoastră cântă în California?

Da, cântă cu muzicieni de jazz. Îmi spune băiatul că americanii sunt puțin mai reci decât noi. Că noi, românii, suntem foarte inventivi și avem, cum să vă spun eu, mai multă dragoste de țară, de copii, de familie.

Ce vă doriți de la sărbătorile acestea?

Greu o să mai fie sărbători frumoase. Dar lupt și sunt convins că, prin puterea lui Dumnezeu, o să fie bine. Așteptăm sărbătorile astea să vină cu bine și cu sănătate.

„Ea făcea parte din sufletul meu, din aerul meu”

Ați fost 32 de ani alături de Cornelia Catanga. Cum vă amintiți de anii aceia?

Am avut o viață cu Cornelia. Am fost și un cuplu recunoscut, știe toată lumea. Nu că a fost Cornelia soția mea, dar nu o să mai fie nicio solistă cum a fost Cornelia. Mai ales că ea cânta și la acordeon. Cornelia e un nume mare în muzică.

Mai mergeți des la mormântul ei?

La început, după ce a murit, mă duceam la două, trei zile. Acum mă mai duc puțin mai rar. Au fost și ploile astea…

Cât de mult vă lipsește Cornelia?

Enorm, enorm. Pentru că ea făcea parte din sufletul meu, din aerul meu.

V-au rămas prieteni aproape?

Vrei să-ți spun ceva? Omul nu are prieteni, succesul său are prieteni. Când trăia Catanga, aveam mai mulți prieteni aproape. Când ești mai tânăr, toată lumea te caută. În momentul când îmbătrânești, mai rămâi pe loc…

Dumneavoastră mai cântați?

Da, mulțumesc bunului Dumnezeu, mai cânt. Am rămas cam ultimul mohican care mai cântă așa ceva în România. Mai sunt solicitat, mai cânt, dar nu ca înainte, când stăteam câte o oră și jumătate, două ore în picioare.