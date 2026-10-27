A slăbit 20 de kilograme, după decesul Corneliei Catanga: „De dorul ei”. Cum se descurcă Aurel Pădureanu din banii pe pensie

Artistul de romanțe Aurel Pădureanu este de nerecunoscut, la cinci ani de la decesul femeii iubite, solista de muzică de petrecere Cornelia Catanga. A fost nevoit să-și schimbe chiar și garderoba, după ce a slăbit, peste 20 de kilograme, în ultimii ani. Exclusiv pentru Click!, Aurel Pădureanu ne-a vorbit despre dorul mistuitor de artista pe care a divinizat-o și care a părăsit această lume, mult prea devreme, la numai 63 de ani.

1/5 Aurel Pădureanu a slăbit 20 de kilograme, la cinci ani de la decesul soției, Cornelia Catanga Foto: foto: Facebook

„Nu prea mai am poftă de mâncare, de când a plecat Cornelia mea”

Aurel Pădureanu nu a ținut vreun regim anume pentru a mai slăbi, așa cum bănuiesc fanii lui și nici bolnav nu este. După ce a „topit” foarte multe kilograme, artistul a fost nevoit să-și schimbe întreaga garderobă de scenă:

„Mănânc cam orice, dar nu în cantități mari, mai mult ciugulesc. Nu prea mai am poftă de mâncare, de când a plecat Cornelia mea. Suferința și dorul nu-mi dau pace. Am slăbit, da, foarte mult, în jur de 20 și ceva de kilograme, a trebuit apoi să îmi cumpăr alte haine, căci îmi erau prea largi, mai ales cele de scenă.

„Sper ca fiul meu să revină în țară în ianuarie”

Sunt 5 ani de când a murit Cornelia și durerea e încă în sufletul meu, merg adesea, la ea, la mormânt, îi pun flori și lumânări, îi mai spun of-ul meu. Fără ea totul este trist. Și fiul nostru e departe, tocmai în America, nu l-am mai îmbrățișat de trei ani, sper să revină în țară în ianuarie. E greu, dar încerc să merg mai departe.

Merg la televiziuni, m-a invitat și Cristi Brancu, la Prima TV, m-am întâlnit acolo și cu Octavian Ursulescu, ne-am îmbrățișat. Mă bucur că mai sunt astfel de emisiuni unde ne mai reunim și noi cei din generația veche”, a menționat Aurel Pădureanu, exclusiv pentru Click!

Cum se descurcă din banii de pensie?

Aurel Pădureanu, marele interpret de romanțe, îndrăgit și în anii gri ai comunismului, are o pensie modestă, după o viață închinată scenei, dar nu se plânge:

„Și, dacă ne plângem, se schimbă ceva? Vom avea mai mulți bani? Pensia tot aia este, totul s-a scumpit. Sunt foarte mulți cu pensii mici, cei în vârstă se descurcă tot mai greu, din ce să mai tai de pe listă? Sunt chibzuit la bani, iau numai strictul necesar, păstrez bani și pentru utilități.

Am noroc cu familia, am și doi copii din prima căsnicie, mă mai ajută cu mâncare, fiica îmi gătește, măcar mai am ajutor. Nici în America, unde este fiul meu, nu mai este bine, ca odinioară, și acolo s-au scumpit toate, nu mai e ce a fost. Tare mi-aș dori ca Alexandru să revină definitiv în România, alături de soție și de fiica lor. Este un pianist foarte bun, artiștii sunt mult mai apreciați în țara lor, decât printre străini”, a mai menționat Aurel Pădureanu, exclusiv pentru Click!

Cornelia Catanga și-a presimțit sfârșitul? Care au fost ultimele ei cuvinte

Aurel Pădureanu își amintește și de ultimele momente în care a văzut-o pe Cornelia lui în viață, înainte de a fi dusă cu ambulanța la spital, în urmă cu cinci ani, în timpul pandemiei de Covid-19:

„Era foarte speriată, când a fost urcată în ambulanță. Mi-a zis: „Gata, mă duci?”. Nu voia la spital, se temea că nu mai iese vie de acolo, că va muri departe de noi, voia să fie tratată acasă. Nu suporta să stea în spital, mai fusese internată, după ce suferise un infarct. Mereu îmi spunea că vrea să moară în patul ei”, mai spune artistul, exclusiv pentru Click!

Cornelia Catanga, căreia atât de frumos i se mai spunea și „Regina muzicii lăutărești”, a încetat din viață pe 26 martie 2021, la vârsta de 63 de ani. A fost înmormântată în Cimitirul Ghencea Civil.