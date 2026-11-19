Mirabela Grădinaru a atras privirile la conferința internațională organizată la Varșovia, în perioada 18-19 noiembrie. Partenera lui Nicușor Dan a fost invitată de Prima Doamnă a Poloniei, Marta Nawrocka, și a ales o ținută elegantă, completată de un accesoriu realizat de un brand românesc.

Mirabela Grădinaru a atras atenția la Varșovia Foto: Facebook

Partenera președintelui României a participat la summitul internațional dedicat protejării copiilor și adolescenților în mediul online. Pentru această ocazie, Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută în nuanțe de crem, alcătuită din sacou, bluză și fustă. A completat apariția cu o pereche de pantofi în aceeași culoare.

Unul dintre accesoriile care au atras atenția a fost geanta provenită de la un brand românesc. Potrivit informațiilor Spynews, aceasta ar avea un preț de până la 1.000 de lei.

La conferința organizată de Prima Doamnă a Poloniei au fost prezente și Primele Doamne din Ucraina și Lituania, precum și Charity Wallace, trimisul special al Statelor Unite pentru inițiativa „Fostering the Future”.

Ce mesaj a transmis Mirabela Grădinaru la conferință

Geanta românească pe care a ales să o poarte Foto: Facebook

În cadrul intervenției sale, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea adulților de a-i proteja pe copii în mediul digital, fără să le îngrădească accesul la oportunitățile oferite de tehnologie.

Partenera lui Nicușor Dan a oferit și două exemple de proiecte din România, „Zi de Bine” și „Ora de Net”, subliniind importanța ascultării copiilor și a înțelegerii nevoilor acestora.

„În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea pe care o avem cu toții de a proteja copiii în lumea digitală, fără a le limita accesul la oportunitățile pe care aceasta le oferă. Pentru că tehnologia trebuie să fie un sprijin în dezvoltarea lor, nu un risc pentru siguranța și echilibrul lor. Un accent aparte a fost pus pe importanța de a asculta cu adevărat vocea copiilor, de a le înțelege nevoile, temerile și așteptările”, se arată pe pagina de Facebook „România în Lumină”.