Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, n-a nimerit ținuta vestimentară, nici la evenimentul desfășurat, zilele trecute, la Palatul Cotroceni. Internauții s-au amuzat pe seama rochiei, susținând că pare îmbrăcată invers. Iată ce spune stilistul vedetelor Florin Burescu și despre atitudinea Mirabelei Grădinaru, capitol la care mai are însă de exersat.

1/4 Din cauza posturii, rochia pare îmbrăcată invers Foto: Facebook

Glume pe seama rochiei purtate de Mirabela Grădinaru la Cotroceni

Mirabela Grădinaru a fost prezentă, pe 5 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni, unde a avut loc o nouă etapă a dialogului inițiat la Washington cu reprezentanții American Councils for International Education, dedicat unor teme de importanță majoră pentru societatea românească: educația, dezvoltarea și sprijinirea tinerilor, sănătatea și prevenirea adicțiilor, este precizat pe contul de Facebook al Administrației Prezidențiale, unde au fost postate și câteva fotografii cu partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Unii internauți s-au și grăbit să afirme că Mirabela Grădinaru pare să fi îmbrăcat rochia invers, „probabil ca să nu se deoache”, cum e o vorbă în popor.

Florin Burescu, stilist: „Problemele cele mari sunt ale posturii, hainele sunt bune”

Iată însă ce spun și stiliștii vestimentari, referitor la rochia purtată de Mirabela Grădinaru. A greșit modelul sau mai are de lucrat la atitudine?

„Am văzut și eu glumele făcute pe Internet. Iar revenim la ceea ce am mai spus. Problemele cele mai mari sunt ale posturii, hainele sunt bune, potrivite evenimentului, contextului, întâlnirilor, însă postura face diferența.

Este o rochie pe care eu o recomand doamnelor atunci când știu să o poarte. Din păcate, ea a dat iarăși greș. Simțindu-se cumva stânjenită, a adus corpul prea în față și a creat această falsă impresie că a îmbrăcat rochia invers”.

„Când nu știi să porți o astfel de rochie pare că te-ai îmbrăcat invers”

Florin Burescu îi oferă Mirabelei Grădinaru și câteva sfaturi vestimentare, pentru aparițiile sale în public, pentru un look fără cusur:

„Modelul rochiei este corect, din punct de vedere tehnic, nasturii trebuie să fie la spate, nu în față, are pensele realizate corect, însă, când nu știi să o porți, pare că te-ai îmbrăcat invers, cu spatele în față. Dacă ar fi purtat-o cu încredere și nu ar fi fost atât de stânjenită, i-ar fi venit perfect.

Mirabela Grădinaru nu știe ce să facă cu mâinile, le folosește în dezavantajul ei. Apreciez faptul că și-a prins părul la această rochie. O sfătuiesc să poarte haine clasice total, nu lucruri moderne, până mai lucrează la atitudine, când apare în fața oamenilor”.

„Detaliile de postură și de coafură sunt încă neîmbunătățite”

Iar luna trecută, la vizita din America, Mirabela Grădinaru nu a nimerit mărimea hainelor și nici coafura:

„Din păcate, Mirabela Grădinaru nu a nimerit mărimea hainelor! Se vede și la umeri, că rochiile nu sunt pe mărimea ei, atârnă inestetic, iar mânecile sunt cu mult prea lungi. Îi recomand să nu mai poarte cordon la rochii, ci curele subțiri, sunt cu mult mai elegante. Iar dacă acoperă mai mult partea de sus, e necesar să poarte părul strâns la spate.

Atenție mare și la sacou! În momentul în care porți sacou, bluza trebuie să fie într-o singură culoare, uni, nicidecum în buline sau cu imprimeuri, așa cum greșit am mai văzut, în cazul ei. Detaliile de postură și de coafură sunt încă neîmbunătățite, dar este pe drumul bun. Pot spune că a înregistrat unele îmbunătățiri din punct de vedere stilistic”, a mai menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!