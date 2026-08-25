 Stiliștii au analizat ținuta Mirabelei Grădinaru în Ucraina: „Pare stânjenită, crispată.” Ce n-a asortat corect Maia Sandu?
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Stiliștii au analizat ținuta Mirabelei Grădinaru în Ucraina: „Pare stânjenită, crispată.” Ce n-a asortat corect Maia Sandu?

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Mirabela Grădinaru (42 de ani), partenera de viață a Președintelui României Nicușor Dan, a participat ieri, 24 august, la Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni. La eveniment a fost prezentă și Maia Sandu (54 de ani), Președinta Republicii Moldova. 

Mirabela Grădinaru a purtat o rochie albă, iar Maia Sandu a ales o rochie albastră
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Mirabela Grădinaru a purtat o rochie albă, iar Maia Sandu a ales o rochie albastră Foto: foto: Facebook

Stilistul Florin Burescu le-a analizat ținutele vestimentare și vine, exclusiv prin intermediul Click!, cu sfaturi importante, pentru un look perfect, pe viitor. 

Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru: „Când societățile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza”

„Reuniunea de anul acesta a avut o semnificație specială, întrucât a coincis cu aniversarea Zilei Independenței Ucrainei, iar Prima Doamnă a României a participat la ceremoniile organizate la Kiev cu această ocazie.

Tema evenimentului a fost „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte” și s-a concentrat pe reziliența societăților în momente de criză și incertitudine, precum și puterea comunităților de a se redresa, de a rămâne unite și puternice pentru a acționa spre binele cetățenilor”, a postat  Administrația Prezidențială a României, pe Facebook.

Cu acest prilej, Mirabela Grădinaru a transmis un mesaj de solidaritate, de sprijin, din partea României: 

”În fața provocărilor pe care le împărtășim astăzi, se desprinde un adevăr fundamental – atunci când societățile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza. Dimpotrivă, va scoate în evidență cu și mai multă claritate forța interioară de care acestea dispun”. 

Florin Burescu: „Mirabela Grădinaru și-a găsit cumva stilul vestimentar, are o siluetă frumoasă”

Cum s-a prezentat însă Mirabela Grădinaru, la acest eveniment important, desfășurat în Ucraina? Iată părerea designerului Florin Burescu:

„Am văzut ținuta Mirabelei Grădinaru, o rochie foarte bună, accesorizată corect, lungimea rochiei a fost perfectă, ea are o siluetă frumoasă, îi stă bine cu ținute care îi marchează silueta de invidiat.

Singurul amendament este în privința părului, e necoafat, neîngrijit, nu poți să te prezinți oricum la astfel de întâlniri oficiale, unde sunt prezente numeroase personalități politice. Ești fotografiat, reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot, haine, încălțăminte, machiaj și la atitudine”. 

„Foarte stânjenită, crispată!”

Cea mai mare problemă a Mirabelei Grădinaru, la care mai are mult de lucrat, este însă atitudinea:

„Problema ei cea mare este însă atitudinea, este foarte stânjenită, crispată, în toate gesturile, în mers, în postură, aici ar trebui să lucreze mai mult. Și-a găsit cumva stilul vestimentar și asta o scapă din toată încurcătura, mai are însă mult de lucrat la partea de postură și la pieptănătură”, a menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Despre ținuta vestimentară a Președintei Moldovei Maia Sandu: „Pantofii nu s-au potrivit cu nimic. Sunt încălțări de plajă, de vacanță”

Iată ce spune însă stilistul Florin Burescu și despre ținuta vestimentară purtată de Maia Sandu Președinta Republicii Moldova, la același eveniment important:

„O apariție bună, în schimb, din punctul meu de vedere, încălțămintea nu se potrivește cu nimic. Nu mai pui baretă la pantofi, căci taie vizual din lungimea piciorului, nu o avantajează. Din ce văd, a purtat încălțări de vacanță, de plajă, nu-mi plac, nu le recomand, la astfel de întâlniri.

În schimb, rochia stil cămașă e foarte frumoasă, potrivită. De data asta, Maia Sandu a greșit cu încălțările, dar mai mereu are apariții impecabile”, a mai menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

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