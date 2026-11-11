Femeile însărcinate vor putea avea pe cineva alături în sala de naștere. Ce prevede noua lege promulgată de Nicușor Dan

Femeile care urmează să nască vor beneficia de un drept important în spitalele din România. Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 11 noiembrie 2026, o lege prin care viitoarele mame pot solicita prezența unei persoane alese de ele în timpul travaliului și al nașterii. Prevederile sunt valabile atât în unitățile medicale de stat, cât și în cele private.

Femeile însărcinate pot fi asistate la naștere Foto: Shutterstock

Modificările legislative completează Legea drepturilor pacientului și urmăresc să ofere femeilor însărcinate mai multă protecție, intimitate și sprijin în timpul internării pentru naștere.

Femeile însărcinate își pot alege însoțitorul

Conform noilor prevederi, viitoarea mamă poate cere să fie însoțită de o persoană în care are încredere pe durata travaliului, în majoritatea cazurilor soțul este cel care le asistă pe durata nașterii, și atunci când este transferată dintr-un spațiu în altul în cadrul aceluiași spital.

Acest drept trebuie respectat de toate unitățile sanitare, cu condiția să fie îndeplinite regulile privind igiena, prevenirea infecțiilor și siguranța actului medical.

Există însă și situații în care accesul însoțitorului poate fi limitat. O astfel de decizie este permisă doar în împrejurări excepționale, atunci când există motive medicale sau epidemiologice concrete și prezența acestuia ar putea pune în pericol mama, copilul, personalul medical ori alte paciente.

Spitalele trebuie să protejeze intimitatea mamelor

Noua lege pune accent și pe respectarea demnității femeilor în perioada sarcinii, în timpul nașterii și până la momentul externării. Pentru a asigura acest lucru, spitalele publice și private vor trebui să adopte măsuri care să protejeze viața privată a pacientelor. Printre acestea se numără organizarea corespunzătoare a spațiilor și utilizarea unor sisteme de separare vizuală în zonele destinate travaliului și nașterii.

Mama și nou-născutul nu trebuie separați fără un motiv întemeiat

Actul normativ introduce și garanții suplimentare pentru relația dintre mamă și copil imediat după naștere. Nou-născutul trebuie să rămână alături de mamă atât după venirea pe lume, cât și pe perioada spitalizării.

Separarea este acceptată numai dacă există împrejurări care o impun, precum probleme medicale, riscuri epidemiologice, motive de siguranță sau situații de forță majoră. Aceste motive trebuie consemnate în documentele medicale.

Totodată, spitalele vor avea responsabilitatea de a organiza îngrijirea de după naștere astfel încât mama și copilul să poată petrece timp împreună cât mai devreme. Legea încurajează contactul imediat dintre cei doi, începerea alăptării și cazarea mamei în aceeași cameră cu bebelușul, atât timp cât starea lor de sănătate permite acest lucru.

O altă modificare vizează pacienții care au nevoie de scutece pentru adulți

Tot miercuri, președintele Nicușor Dan a promulgat o altă modificare a Legii drepturilor pacientului, care privește persoanele asigurate în sistemul public de sănătate.

Mai exact, pacienții care au nevoie de scutece pentru adulți vor putea beneficia de compensarea acestora în proporție de 80% din prețul de referință. Facilitatea se acordă pe baza unei prescripții eliberate de medicul specialist și se aplică indiferent dacă afecțiunea care impune utilizarea acestor produse este temporară sau permanentă.