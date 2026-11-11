 Tudor Chirilă, mesaj exploziv la adresa lui Nicușor Dan! Artistul îi cere președintelui scuze publice: „Ați încălcat legea, morala și o linie roșie”
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Tudor Chirilă, mesaj exploziv la adresa lui Nicușor Dan! Artistul îi cere președintelui scuze publice: „Ați încălcat legea, morala și o linie roșie”

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Tudor Chirilă a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după incidentul de la cea mai recentă conferință de presă de la Cotroceni, unde jurnalistului Ovidiu Vanghele i-a fost limitat accesul la microfon. Nemulțumit de modul în care a fost gestionată situația, artistul acuză o încălcare a libertății presei și îi reproșează șefului statului că nu și-ar fi respectat promisiunile din campanie. Într-un mesaj amplu publicat pe Facebook, acesta îi solicită președintelui să își ceară scuze și să răspundă întrebărilor jurnalistului.

Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan după conferința de la Cotroceni
Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan după conferința de la Cotroceni Foto: arhiva Click!

În debutul postării, Tudor Chirilă face referire la criticile pe care i le-a adresat anterior lui Nicușor Dan și susține că prestația acestuia de la conferința de presă i-a confirmat opiniile. Artistul îl acuză pe președinte că s-ar fi apropiat politic de PSD și că încearcă să apere un mandat pe care îl consideră eșuat.

„Domnule Nicușor Dan, am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară, în care ați încercat să apărați un mandat eșuat care a încălcat toate promisiunile «României oneste» pe care ne-o vindeați în campanie”, afirmă Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

Muzicianul susține că șeful statului ar fi protejat PSD și îi reproșează că a rămas pasiv în timpul tensiunilor din coaliția de guvernare.

„Ați devenit apărătorul celui mai corupt partid din România, printr-o aritmetică politică selectivă și de o absurditate convenabilă și ați trecut în revistă o criză politică la care ați uitat să menționați că ați contribuit cu brio, alegând tăcerea când PSD sabota zilnic guvernul din care făcea parte”, a continuat Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă, revoltat de incidentul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele

Cea mai mare parte a mesajului său este dedicată incidentului în care a fost implicat jurnalistul Ovidiu Vanghele. Tudor Chirilă consideră că limitarea accesului acestuia la microfon, din cauza unor postări considerate ofensatoare, reprezintă o folosire abuzivă a prerogativelor instituționale.

Artistul susține că un președinte ar trebui să poată trece peste criticile și jignirile personale, fără să limiteze dreptul unui jurnalist de a adresa întrebări.

„Totuși, nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Aseară am văzut un intelectual, olimpic, care se folosește de prerogative instituționale ca să se răfuiască cu un jurnalist ofensator. Să se încordeze din poziția de șef al sistemului și să-i pună capac pe gură. Un intelectual ar trebui să aibă puterea să se ridice deasupra oricăror injurii, pe care se presupune că o minte superioară le poate dilua în mixul de probleme și soluții care o frământă. Un președinte intelectual trebuie să o facă prin natura obligațiilor funcției”, a subliniat artistul.

Tudor Chirilă consideră că modul în care a fost gestionată situația a afectat conferința de presă și dreptul publicului de a fi informat. Acesta a criticat și atitudinea pe care susține că a observat-o la Nicușor Dan în momentul respectiv.

„V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare. Vă bănuiesc de prostie. Mai ales că respira prin toți porii ecranului bucuria că îi faceți felul jurnalistului obraznic”, a menționat Tudor Chirilă.

Artistul a vorbit și despre ceea ce consideră a fi un tratament diferit aplicat jurnaliștilor din marile trusturi de televiziune față de cei independenți. În opinia sa, Ovidiu Vanghele nu ar fi trebuit să fie împiedicat să adreseze întrebări.

„Deci păpușile alea de la Antena 3, România TV și Realitatea, care de ani de zile îndobitocesc și dezbină un popor întreg, urmând fără să crâcnească agendele unor moguli, securiști și corupți, au voie să vă facă albie de porci, să vă atace mizerabil și sunt binevenite, iar un jurnalist care în trecut, culmea, v-a susținut, este interzis pe motiv de injurii în diverse faze a ceea ce el consideră, pe contul lui personal, degradarea dumneavoastră morală și instituțională”.

Totodată, muzicianul susține că jurnalistul ar fi fost tratat astfel și pentru că nu are o audiență comparabilă cu cea a unor publicații sau televiziuni mari. Acesta a amintit și întrebările adresate de Ovidiu Vanghele despre anumite numiri.

„Vă spun eu ceva. Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva. Dar e mic și lucrează singur. Și vă pune mereu în dificultate cu întrebările despre numirile alde Chiriac. Dar trebuia să ne așteptăm la acest derapaj de când ați asistat impasibil la linșajul pesedist împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care expunea plagiatul lui Marinescu”.

Tudor Chirilă îi cere lui Nicușor Dan să își ceară scuze

În încheierea mesajului, Tudor Chirilă a afirmat că incidentul reprezintă o încălcare a unor principii democratice și i-a cerut președintelui să își asume public gestul. De asemenea, artistul a solicitat un răspuns la întrebarea adresată de Ovidiu Vanghele în timpul conferinței.

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant. Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán și să răspundeți la întrebarea pe care v-a pus-o Ovidiu Vanghele «Cum vedeți faptul că ați numit un procuror general care votează împotriva propriei anchetări?». Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru «România onestă»”, a continuat artistul.

Tudor Chirilă și-a încheiat postarea cu două post-scriptum-uri, în care a amintit că președintele reprezintă cetățenii și că jurnaliștii au rolul de a le adresa întrebări în numele publicului.

„PS. Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor. PS2. Pe mineri când îi chemați?”.

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