Rihanna și-a implicat fiica cea mică, Rocki Irish Mayers, în vârstă de un an, în noua campanie de sărbători a unui brand renumit. Imaginile de familie cu care artista a cucerit internetul

Rihanna și-a implicat fiica cea mică, Rocki Irish Mayers, în vârstă de un an, în noua campanie de sărbători a brandului Savage X Fenty. Artista a pozat alături de cei trei copii ai săi, RZA, Riot și Rocki, într-un decor de iarnă, purtând ținute asortate.

Rihanna Foto: arhiva

Fotografiile și videoclipurile publicate pe rețelele sociale au atras rapid atenția fanilor.

Rihanna, ședință foto de sărbători alături de cei trei copii ai săi

Foto: Instagram

Rihanna a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă mai devreme anul acesta. Cântăreața în vârstă de 38 de ani și-a adus cei trei copii în centrul atenției într-o nouă campanie publicitară pentru Savage X Fenty, brandul său de lenjerie intimă și articole vestimentare pentru casă, scriun cei de la Pagesix.

Vedeta a pozat alături de fiica sa, Rocki Irish Mayers, în vârstă de un an, și de cei doi băieți ai săi, RZA, de patru ani, și Riot, de trei ani. Pentru ședința foto, familia a purtat salopete și pijamale asortate, decorate cu motive de sezon, într-un decor festiv, cu zăpadă artificială și ornamente de Crăciun.

Foto: Instagram

Imaginile au fost publicate pe conturile de socializare asociate artistei și brandului Savage X Fenty. Rocki a atras atenția prin ținuta sa festivă, completată de o fundiță delicată, iar frații ei s-au bucurat de decorul amenajat special pentru fotografii.

Rihanna a însoțit imaginile de un mesaj jucăuș, în care a anunțat începutul sezonului confortabil de toamnă și iarnă. Artista a adăugat și o glumă despre familia sa, sugerând că membrii „echipei” pot fi achiziționați separat, o aluzie amuzantă la ținutele coordonate din campanie.

Cum au reacționat fanii la imaginile cu Rihanna și copiii săi

Foto: Instagram

Pe lângă fotografii, Rihanna a publicat și un videoclip în care cei mici se joacă pe platoul decorat pentru sărbători. Copiii au explorat zăpada artificială, au interacționat cu ornamentele strălucitoare și s-au apropiat de un urs polar de pluș, într-o atmosferă de poveste.

„Să te trezești în cele mai dulci vise”, a scris artista în descrierea videoclipului, surprinzând atmosfera caldă a momentelor petrecute în familie.

A$AP Rocky, partenerul Rihannei și tatăl celor trei copii, a reacționat în comentarii cu un mesaj scurt, însoțit de inimioare, exprimându-și afecțiunea pentru familie.

Melissa Forde, prietenă veche a cântăreței, a remarcat că cei mici au fost adevăratele vedete ale ședinței foto. Aceasta a transmis un mesaj entuziast, în care a glumit că bebelușii au furat întregul spectacol, fără să uite să o complimenteze și pe Rihanna.

Rocki Irish Mayers, noua apariție din familia Fenty

Foto: Instagram

Deși are doar un an, Rocki nu este la prima apariție într-o campanie de modă. Fiica Rihannei a atras atenția și în publicații internaționale, devenind unul dintre cele mai tinere personaje asociate cu universul fashion al familiei.

La doar șase luni, micuța a apărut alături de mama sa într-un pictorial pentru revista W, purtând o ținută Dior Haute Couture. Ulterior, Rocki a fost prezentă și pe coperta ediției chineze a publicației W, într-un număr dedicat iubirii, alături de tatăl său, rapperul A$AP Rocky.

În septembrie 2026, cu ocazia primei sale aniversări, Rocki și Rihanna au purtat ținute roz Dior realizate special pentru eveniment. Aparițiile au alimentat interesul publicului pentru stilul vestimentar al familiei și pentru modul în care artista îmbină viața personală cu proiectele sale din industria modei.

Rihanna și familia sa, într-o tradiție a ținutelor asortate

Ședința foto din acest an continuă o tradiție începută de artistă în 2024, când Rihanna a pozat alături de fiii săi, RZA și Riot, în salopete albastre asortate pentru o campanie Savage X Fenty.

La acel moment, cântăreața a glumit că familia sa devenise oficial una dintre acele familii care aleg să poarte haine coordonate de sărbători.

Noua campanie duce ideea mai departe, prin includerea fiicei sale și printr-un decor inspirat de iarnă și de apropierea Crăciunului. Pijamalele și salopetele cu imprimeuri festive sunt elementele centrale ale ședinței foto, în care accentul cade atât pe produse, cât și pe momentele de apropiere dintre membrii familiei.

Cei mici poartă modele din colecția pentru copii Forever Savage, inclusiv salopete cu glugă, în timp ce Rihanna apare într-o variantă coordonată pentru adulți.

A$AP Rocky a apărut și el în campaniile Savage X Fenty

Implicarea familiei în proiectele de modă ale Rihannei nu este o noutate. În iulie 2024, A$AP Rocky a participat la o campanie Savage X Fenty, în care a pozat în lenjerie intimă alături de fiul său, RZA. A fost prima sa apariție în calitate de model pentru brandul partenerei sale.

Într-un interviu acordat publicației W la acea vreme, rapperul a vorbit despre dragostea necondiționată și despre rolul pe care îl au copiii în viața sa.

„Cred că ne dorim cu toții să iubim pe cineva fără să așteptăm nimic în schimb. Iar eu sunt norocos să am trei copii pe care îi pot iubi în felul acesta”, a declarat A$AP Rocky.