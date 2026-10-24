 A murit fostul președinte al clubului Steaua: Viorel Păunescu avea 91 de ani
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A murit fostul președinte al clubului Steaua: Viorel Păunescu avea 91 de ani

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Viorel Păunescu, un nume în strânsă legătură cu parcursul clubului militar, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, în dimineața zilei de sâmbătă, potrivit unui anunț făcut de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al AFC Steaua, în perioada 1998-2003, Viorel Păunescu a fost o apariție discretă publicului, în ultimii ani. 

Viorel Păunescu, în 2006, când încă era apropiat sportului
Viorel Păunescu, în 2006, când încă era apropiat sportului Foto: Sportpictures

Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcăşeşti, Viorel Păunescu a fost handbalist, atât la Steaua, cât și la Dinamo, fiind convocat şi la echipa naţională, ca ulterior să se afle la „cârma” clubului din Ghencea. În ultimii ani, fostul sportiv fusese diagnosticat cu Alzheimer, printre cei care i-au rămas aproape numărându-se și Victor Pițurcă, fost antrenor la Steaua, pe când Viorel Păunescu avea funcția de președinte. 

„Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România”

„Toată viaţa mea a fost o muncă fără pauză, din dorinţa de a obţine din turism tot ce are mai bun. Am avut ca oaspeţi cele mai mari personalităţi, care au vizitat România acelor timpuri: Pavarotti, regele Spaniei, regina Olandei, primul-ministru al Franţei, Rusiei, Italiei, toate personalităţi din ţările Europei Centrale şi de Est, respectiv Germania, Polonia, Italia, Austria, Cehia, Ucraina, preşedintele Chinei, cât şi personalităţi din lumea sportivă precum Sepp Blatter, preşedinte FIFA şi Michel Platini, preşedinte UEFA. Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România”, spunea Viorel Păunescu, în trecut, potrivit jurnalul.ro.

Rolul său în parcursul „clubului de lângă inimă”

De numele său se leagă preluarea echipei de fotbal de la Ministerul Apărării Naționale, odată cu înființarea ONG-ului AFC Steaua, care ulterior ceda locul în primul eșalon românesc către Societatea Comercială Fotbal Club Steaua București SA, condusă de George Becali. Ani mai târziu, Viorel Păunescu avea să lămurească acel moment. „Când s-a făcut preluarea, eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga a II-a. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei”, declara Viorel Păunescu, în 2023. Între timp, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că CSA Steaua, echipa din eșalonul secund, are palmaresul din perioada 1947-1998 - intervalul 1998-2003, în care Păunescu a fost la Steaua, rămâne atribuit AFC Steaua, ceea ce înseamnă că nu aparține nici celor de la Steaua, nici celor de la FCSB. 
În memoria sa, LPF a decis ca toate partidele rămase de disputat în etapa a XIII-a din Superliga României să fie precedate de un moment de reculegere. 

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