Caz ilar în Liga Campionilor: interzis la duș după meci. Care e motivul

O situație ieșită din comun s-a evidențiat în Liga Campionilor, odată cu etapa a III-a din grupa competiției: după victoria obţinută, marţi, în Azerbaidjan, la Baku, împotriva echipei Sabah FC (2-1), jucătorii de la Borussia Dortmund s-au îndreptat direct spre autocar, cu indicații precise de a face duş abia la hotel. Fotbaliștii au respectat, astfel, instrucţiunile date de conducerea clubului, care se temea de o contaminare cu legioneloză în duşurile stadionului, potrivit presei germane.

O situație ilară s-a remarcat în Liga Campionilor Foto: EPA

Dortmund a cerut specific delegaţiei sale să evite duşurile de la Stadionul Olimpic din Baku, pe fondul unei suspiciuni de posibilă contaminare cu legioneloză -o bacterie care provoacă o infecţie pulmonară gravă-, din cauza stării precare a conductelor de apă.

„Nici luni, după antrenament, nu ne-am dus la duş aici. Ni s-a spus să nu ne spălăm aici, ci la hotel, de aceea ne-am întors repede acolo”, a declarat antrenorul echipei BVB, croatul Niko Kovač (55 de ani), în vreme ce directorul sportiv, germanul Nils-Ole Book (40 de ani), a adăugat: „Mi s-a părut că duşurile de la hotel erau ceva mai plăcute. Vă daţi seama de ce spun asta. Duşurile de aici nu sunt chiar la înălţime...”.

De cealaltă parte, cei de la Sabah consideră situația de la stadion absolut normală. „Nu ştiu de unde vine problema. Nu vreau să acuz BVB de nimic. Am făcut duş acolo săptămâna trecută, înainte de meciul împotriva echipei Slavia Praga. Duşurile sunt superbe, iar apa care curge nu este rece”, a declarat, la rândul său, fotbalistul Joy-Lance Mickels (32 de ani), angrenat la echipa națională Rwanda, din Africa.

Rezultatele de marți din Liga Campionilor

Fenerbahçe SK-Slavia Praga: 2-2

Sabah Baku FK-Borussia Dortmund: 1-2

AS Roma-Slovan Bratislava: 4-0

FC Porto-PSV Eindhoven: 0-1

Liverpool FC-Villarreal CF: 4-3

Manchester City-AEK Atena: 5-1

Paris Saint-Germain-FC Barcelona: 4-2

Napoli SSC-Bodø/Glimt: 4-3

VfB Stuttgart-Atlético Madrid: 1-1



Rezultatele de miercuri din Liga Campionilor

FC Como-Manchester United: 4-1

Lille OSC-Galatasaray Istanbul: 2-4

Aston Villa FC-Viking FK: 3-1

Club Brugge-RC Lens: 3-0

Bayern München-Arsenal Londra: 2-2

Internazionale Milano-Şahtior Doneţk: 1-0

Real Madrid-RB Leipzig: 4-1

Real Betis-Feyenoord Rotterdam: 1-0

Sporting CP-LASK Linz: 2-3