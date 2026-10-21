 PSG nu iartă Barça în Liga Campionilor. Vești proaste pentru francezi
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PSG nu iartă Barça în Liga Campionilor. Vești proaste pentru francezi

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Paris Saint-Germain a avut o seară de vis în Liga Campionilor, acolo unde francezii le-au dat o lecție de fotbal celor de la FC Barcelona, marți, într-un meci disputat pe teren propriu. Parizienii s-au impus cu 4-2 în etapa a III-a a competiției, însă „nota de plată” a victoriei -trei indisponibili-, încurcă planurile de viitor. 

Paris Saint-Germain a consemnat o victorie importantă în Liga Campionilor
Paris Saint-Germain a consemnat o victorie importantă în Liga Campionilor Foto: EPA

Gazdele au fost cele care „au deschis ostilitățile”, marcând prin Désiré Doué (21 de ani), în minutul 34, iar PSG a intrat în avantaj la pauză, fără ca spaniolii să intuiască ce îi așteaptă, ulterior. În repriza secundă, spaniolii au oferit replica prin Xavi Espart (19 ani), care a egalat, în minutul 55, pentru ca fotbalistul Lucas Hernandez să-și readucă echipa la conducere, în minutul 72. Deși Lamine Yamal (19 ani) și-a folosit flerul pentru a echilibra situația de pe tabelă (79), PSG a fost de neoprit și portughezul Vitinha (26 de ani) a marcat în minutul 81, pentru ca spaniolul Fabián Ruiz (30 de ani) să aducă victoria, cinci minute mai târziu.

„Nota de plată”: trei indisponibili

Înlocuit după o oră de joc pe fondul unor probleme medicale, georgianul Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) suferă o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului drept, urmând să fie operat. Recuperarea nu se anunță deloc a fi una ușoară, jucătorul de la PSG fiind indisponibil, cel mai probabil, timp de şase luni. Concret, fotbalistul s-a accidentat în urma unei ciocniri cu Espart, iar RMN-ul efectuat a doua zi a confirmat diagnosticul sumbru, conturat după primele examinări efectuate la faţa locului - Kvaratskhelia se zvârcolea de durere şi nu putea atinge pământul, în timp ce părăsea terenul de joc. În situația dată, PSG trebuie să se recalibreze și să găsească noi soluții în atac, accidentării lui Kvaratskhelia adăugându-i-se și situațiile lui Ousmane Dembélé (29 de ani) şi Marquinhos (32 de ani), care au ieșit prematur de pe teren și care urmează să fie sub tratament câteva săptămâni. Primul se confruntă cu o leziune la coapsa stângă, în vreme ce cel din urmă are o leziune la coapsa dreaptă, existând șanse să revină după pauza internațională de la mijlocul lunii noiembrie.
În urma acestei victorii, PSG este lidera clasamentului, cu nouă puncte, la egalitate cu Liverpool FC, în vreme ce Barcelona e pe cinci, având șase puncte. 

Rezultatele de marți din Liga Campionilor

Fenerbahçe SK-Slavia Praga: 2-2
Sabah Baku FK-Borussia Dortmund: 1-2
AS Roma-Slovan Bratislava: 4-0 
FC Porto-PSV Eindhoven: 0-1
Liverpool FC-Villarreal CF: 4-3
Manchester City-AEK Atena: 5-1
Paris Saint-Germain-FC Barcelona: 4-2
Napoli SSC-Bodø/Glimt: 4-3 
VfB Stuttgart-Atlético Madrid: 1-1 

Programul de miercuri din Liga Campionilor

FC Como-Manchester United: 19.45
Lille OSC-Galatasaray Istanbul: 19.45
Aston Villa FC-Viking FK: 22.00
Club Brugge-RC Lens: 22.00
Bayern München-Arsenal Londra: 22.00
Internazionale Milano-Şahtior Doneţk: 22.00
Real Madrid-RB Leipzig: 22.00
Real Betis-Feyenoord Rotterdam: 22.00
Sporting CP-LASK Linz: 22.00

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