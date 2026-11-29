Edi Iordănescu a avut parte de un debut echilibrat, cel puțin pe tabelă, la Watford FC, formația sa terminând la egalitate, sâmbătă, 0-0, în deplasarea cu Derby County FC, contând pentru etapa a XVIII-a din Championship.

Edi Iordănescu a scăpat de emoțiile primului meci în Championship Foto: Sportpictures

Pe lângă emoțiile unui prim meci din noul mandat de antrenor, tehnicianul român a avut de gestionat și pierderea unui fundaș, pe francezul Soumaïla Coulibaly (23 de ani), care s-a accidentat şi a fost înlocuit, în minutul 34. Prin această remiză, Edi Iordănescu aduce practic primul punct câștigat de Watford în deplasare, după şapte înfrângeri consecutive - în clasament, echipa de fotbal sa rămâne pe locul 20, cu 16 puncte.

„Vor afla că este dificil să lucreze cu mine”

„Înainte de meci mă gândeam la trei puncte, dar trebuie să fiu realist... Am avut o singură zi în care am lucrat cu echipa, așa că nu e ușor. Este un punct câștigat care poate fi un punct de plecare. Am avut șapte meciuri fără să câștigăm niciun punct în deplasare și nouă luni în care am primit gol în fiecare deplasare, așa că sunt fericit! E un punct câștigat într-un meci în care nu am primit gol. Am avut ocazii spre finalul meciului, dar îi felicit pe băieții mei și avem o săptămână acum să ne odihnim și, în același timp, să ne punem pe picioare și să muncim. Calitatea este acolo și am încredere în jucătorii mei, am văzut că există calitate înainte să accept acest post. Cei care nu înțeleg că trebuie să dea totul, vor afla că este dificil să lucreze cu mine”, a spus Iordănescu, după debutul la formația din Anglia, potrivit bbc.com. Edi Iordănescu vine în eșalonul secund englez după ce ultima experiență a fost la Legia Varșovia și s-a încheiat în doar câteva luni, în octombrie 2025. Un reper în cariera sa este faptul că de numele lui se leagă parcursul lăudabil la EURO 2024, unde „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală.