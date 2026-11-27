Gruparea din Oltenia a avut parte de o seară pe care se va chinui să o uite, Universitatea Craiova întorcându-se învinsă în mod categoric de la Brighton&Hove Albion FC, care s-a impus cu 4-0 în fața campioanei României, joi, pe teren propriu, în etapa cu numărul patru din Conference League.

Oltenii (în alb și albastru) au avut o seară greu de uitat Foto: Sportpictures

Echipa românească a asistat neputincioasă la ceea ce s-a dovedit a fi o lecție de fotbal. Brighton, una dintre favorite la trofeu, n-a avut nevoie de prea mult timp pentru a deschide ostilitățile, ghanezul Ibrahim Osman (21 de ani) marcând în minutul 3, oltenii fiind „prizonierii” jumătății lor de teren. Mai mult, gazdele au avut și un gol anulat, în minutul 27, ca doar cinci minute mai târziu să-și majoreze avantajul de pe tabelă, prin belgianul Maxim De Cuyper (25 de ani). De parcă nu era suficient supliciul prin care trecea, Craiova a rămas și cu un om în minus, în minutul 39, când Vladimir Screciu (26 de ani) a văzut „roșu”, după verificarea VAR, în urma unei intrări dure la Matt O'Riley (26 de ani). Chiar dacă, în partea secundă, portarul oltenilor, Laurențiu Popescu (29 de ani), a făcut ce a putut și a intervenit salvator pe alocuri, englezii au reușit al treilea gol, în minutul 61, mulțumită grecului Charalampos Kostoulas (19 ani), ca în cele din urmă Osman să reușească „dubla” și „să închidă” tabela, în minutul 63.

„Ăsta e nivelul fotbalului românesc”

„Suntem departe de fotbalul mare”, s-au văzut nevoiți oltenii să admită, președintele clubului din Bănie, Pavel Badea (59 de ani), spunând: „Concluzia într-o frază: mari cu cei mici şi mici cu cei mari. Acest meci ne-a arătat că suntem departe de fotbalul mare. E clar că au jucători mai buni. O diferenţă imensă din punctul de vedere al valorii echipei, cu adevărat au fost mai buni decât noi. Trebuie să recunoaştem, ăsta e nivelul fotbalului românesc. Am început temători, ne-au înghesuit în poartă, am fost puerili pe faza defensivă. Primul gol a fost de manual, şah-mat. Tot timpul erau pe colţul lung liberi. Sper ca această înfrângere să nu lovească echipa. Este un moment destul de greu şi poţi să-ţi pierzi din repere... Toată echipa a făcut un joc slab, dar acest joc slab vine după un meci extraordinar făcut de Brighton. Se vor bate clar la câştigarea Conference League”.

Oltenii mărturisesc: „A fost un rezultat corect, în această seară”

Pe de altă parte, Alexandru Cicâldău (29 de ani) a îndemnat la extragerea unor concluzii dintr-o înfrângere grăitoare, prin care echipa să crească. „Am întâlnit o echipă foarte bună, care, pe lângă ritmul de joc, are și jucători de foarte bună calitate. Trebuie să învățăm foarte multe din această partidă. De mâine, trebuie să ne gândim la următoarele meciuri pe care le avem de jucat. Este o înfrângere din care trebuie să analizăm și să învățăm. Sunt convins că toată lumea va învăța din acest eșec. De mâine, însă, trebuie să ne revenim și să ne pregătim pentru următoarele meciuri”, a completat unul dintre cei mai valoroși jucători ai oltenilor.

„Nu am început așa cum am vrut, a fost un meci greu. Adversarii au fost mai buni decât noi, e clar, iar pentru asta îi felicit. Dacă ne-a fost greu în 11 oameni, ne-a fost și mai greu în 10. Putem să învățăm mult din acest meci. Cu siguranță vorbim de niveluri diferite, trebuie să fim realiști. Ne-am pierdut concentrarea, a venit eliminarea, am luat și alte două goluri, dar a fost un rezultat corect în această seară”, a concluzionat antrenorul Craiovei, portughezul Filipe Coelho (46 de ani), oltenii având două victorii, o remiză și o înfrângere în faza curentă a competiției europene.