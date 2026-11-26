Fotbaliștii și staff-ul celor de la Beșiktaș Istanbul au trecut prin emoții greu de redat în cuvinte, după ce avionul în care se aflau a fost lovit de fulger. Delegația turcă se afla în deplasare în vederea meciului cu formaţia israeliană Hapoel Be'er Sheva, programat în oraşul Batumi din Georgia, contând în Liga Europa. Condițiile meteorologice aveau, însă, alte planuri: în timpul încercării de aterizare la Batumi, avionul a fost lovit de fulger, după ce pe parcursul zborului fuseseră puși la încercare serios de multiple turbulențe.

Beșiktaș Istanbul a trecut prin clipe de groază, înaintea meciului din Liga Europa Foto: EPA

„A fost cel mai stresant zbor din viaţa noastră”, au spus oficialii formației din Turcia, care a ajuns la destinație, în cele din urmă, pe cale terestră. „A fost o călătorie destul de periculoasă. Am scăpat de un pericol. Nu este de competenţa mea să-l evaluez pe pilotul care a pilotat avionul, dar a luat o decizie foarte înţeleaptă şi a renunţat la aterizare, în ultima clipă. Probabil că, în timp ce încerca să aterizeze, şi-a dat seama că nu se poate ateriza. Am scăpat de un pericol acolo. După ce a făcut câteva ture, având în vedere că turnul de control nu a dat permisiunea de aterizare, ne-am întors la Rize, de unde am venit. A fost o călătorie de aproximativ opt ore. De fapt, acesta este un meci pe teren propriu. Jucătorii sunt pe drum de opt ore. E greu? Da, e greu, dar omenirea încă nu poate face faţă naturii. Aşa va continua. Lupta omului cu natura va continua şi întotdeauna va fi aşa cum spune natura”, a declarat și Önder Özen, directorul sportiv al clubului Beşiktaş.

„Credeam că nu mi-e frică, spuneam că nu mai am frică de avion, dar se pare că totuşi mi-era frică. Toată lumea s-a speriat, ceea ce e firesc. E absolut normal, fiecare are persoane dragi, oameni cu care vrea să se reîntâlnească, e firesc. A fost un moment de panică. S-a întâmplat ceva ce nu am mai trăit până acum. Am discutat şi cu jucătorii, iar în cadrul echipei de antrenori ne-am împărtăşit experienţele anterioare, la fel cum ne-am împărtăşit şi noi propriile experienţe. Cred că a fost una dintre cele mai periculoase situaţii pe care le-am văzut vreodată. Toată lumea s-a speriat, dar am fost împreună şi am trecut cu bine peste asta”, a conchis oficialul grupării din Turcia.

Partida dintre Beşiktaş ș Hapoel Be'er Sheva, din grupa Ligii Europa, se va disputa, joi, de la 19.56, la Batumi, din Georgia - meciul care ar fi trebuit să se dispute la Istanbul a fost mutat în Georgia din motive de securitate: într-un comunicat oficial la finele lui octombrie, UEFA a anunţat că autorităţile turce au informat-o că meciul nu poate avea loc la Istanbul.