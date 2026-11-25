Așa cum era de așteptat, oficializarea lui Edi Iordănescu (48 de ani) la „cârma” divizionarei secunde engleze Watford FC s-a petrecut, miercuri, antrenorul român fiind numit în funcția de principal la echipă.

Edi Iordănescu, în fața unei noi provocări Foto: Sportpictures

„Sunt foarte mândru şi fericit să fac parte din acest club de fotbal”, au fost primele cuvinte ale lui Iordănescu Jr., din noua ipostază, adăugând: „Văd că echipa trece printr-un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile din ultimele zile şi am mare încredere în viitor”. Tehnicianul din țara noastră a dat asigurări că este foarte dedicat obiectivului de a-și salva noua formație de la retrogradare: „Voi pune toată pasiunea în munca mea şi voi cere angajamentul deplin al tuturor. Totul începe cu munca asiduă - restul va veni de la sine. Aştept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu suporterii la meciul din această seară şi să încep munca”. În noua misiune, Edi Iordănescu va face echipă cu Alexandru Radu, Grzegorz Mokry şi Michele Iannucci, respectiv membrii staff-ului tehnic.

Debutul se va petrece peste doar câteva zile

Primul meci va fi chiar în ziua în care a semnat, miercuri fiind programată partida Blackburn Rovers, însă Edi Iordănescu va urmări noua echipă din tribune, urmând ca sâmbătă să aibă ocazia de a o conduce pentru prima dată la meciul cu Derby County. După 16 etape disputate în liga secundă din Anglia, Watford este pe locul 20 din 24 posibile, cu 15 puncte acumulate, având doar patru meciuri câștigate, trei remize și nu mai puțin de nouă înfrângeri.

Ultima experiență a lui Edi Iordănescu a avut la Legia Varșovia și s-a încheiat în doar câteva luni, în octombrie 2025 - cu toate că a fost vehiculată o eventuală revenire la națională, FRF a ales să bată palma cu Gheorghe Hagi (61 de ani), în primăvara acestui an. Totuși, de numele lui Edi Iordănescu se leagă parcursul lăudabil la EURO 2024, unde „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală. În cele din urmă, în urmă cu doi ani, Iordănescu Jr. și-a anunțat plecarea, zvonurile indicând unele disensiuni de ordin financiar, mai ales în privința staff-ului său. Cert este că, în iulie 2024, cele două părți au încheiat colaborarea, pentru ca trei săptămâni mai târziu să vină Mircea Lucescu, iar ulterior să preia frâiele cel supranumit „Regele”.