Moartea lui Dudu Georgescu ridică mari semne de întrebare - după ce una dintre ipotezele luate în calcul de Poliție este crima, între timp ar fi dispărut și principalul suspect, soția sa.

Dudu Georgescu a fost găsit fără suflare în locuința sa Foto: Sportpictures

Informațiile oferite de proprietarul apartamentului în care locuia Dudu Georgescu în Canada, Șandor Gavrilă, „aruncă în aer” contextul decesului fostului mare atacant de la Dinamo. Într-o discuție cu ProTV, acesta din urmă a relatat perspectiva sa asupra celor întâmplate.

„L-au găsit cei de la 911, de la salvare, că a dat Marina (n.r. soția) telefon la salvare. Apoi, a venit Poliția. Când îți moare cineva în casă și găsești sânge și găsești o unealtă, nu este o chestie normală, nu?”, spune proprietarul locuinței, adăugând că soția lui Dudu Georgescu ar fi de negăsit: „Nu răspunde la telefon. E dispărută. Nu știe nimeni unde este, ce se întâmplă cu ea”.

Pune totul pe umerii soției fostului mare fotbalist

Șandor Gavrilă exclude varianta sinuciderii și înclină să pună responsabilitatea pe umerii partenerei de viață a fostului mare jucător. „Crezi că Dudu era chiar așa de fraier să se înjunghie singur cu un cuțit în burtă...? Nu cred că a făcut chestia asta, vă spun eu 100%. Era un om mai dificil ea. Îl cam ținea sub papuc. Nu-l lăsa să vorbească cu oricine. Mai venea pe la mine pe la birou și se mai plângea”, a concluzionat persoana menționată.

Reamintim că Dudu Georgescu a fost găsit fără suflare în locuința unde trăia în Toronto, Canada, la 76 de ani, moartea sa îngrozind o lume întreagă. De numele său se leagă o serie de performanțe în tricoul lui Dinamo, acolo unde s-a impus drept o legendă în istoria clubului alb-roșu: de partea sa stă un record de 252 de goluri în 371 de meciuri disputate în primul eșalon românesc, dintre acestea 207 reușite fiind în 260 de meciuri la gruparea din „Ștefan cel Mare”.