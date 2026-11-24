Odată cu vestea tulburătoare a morții lui Dudu Georgescu, marcatorul numărul 1 din istoria campionatului românesc, se fac eforturi financiare pentru repatrierea trupului neînsuflețit al fostului mare dinamovist. Reamintim că legenda alb-roșilor a fost găsit fără suflare într-o locuință din Canada, Toronto, la vârsta de 76 de ani, în condiții suspecte, luându-se în calcul inclusiv varianta unei crime.

Dudu Georgescu, un reper în fotbalul românesc Foto: Sportpictures

În situația dată, un impediment considerabil este aspectul financiar pentru repatrierea lui Dudu Georgescu, gsp.ro consemnând costuri totale cuprinse între 10.000 și 15.000 de euro, aferenți transportului funerar aerian din Canada în România. Un ajutor ar fi faptul că, legal, statul român poate suporta, la cererea familiei, o parte din cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate, în limita unui plafon maxim de 5.000 de euro din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, diferența până la suma totală fiind acoperită de apropiați sau din eventuale contribuții private, sub formă de donații - cel mai probabil, clubul din „Ștefan cel Mare” ar fi dispus să se implice în aducerea celui care a adus în țară prima Gheată de Aur din istoria fotbalului românesc.

Se complică situația morții lui Dudu Georgescu: a dispărut principalul suspect, soția

Reamintim că Dudu Georgescu a fost găsit fără suflare în locuința unde trăia Canada, moartea sa îngrozind o lume întreagă. De numele său se leagă o serie de performanțe în tricoul lui Dinamo, acolo unde s-a impus drept o legendă în istoria clubului alb-roșu: de partea sa stă un record de 252 de goluri în 371 de meciuri disputate în primul eșalon românesc, dintre acestea 207 reușite fiind în 260 de meciuri la gruparea din „Ștefan cel Mare”. Decesul lui Dudu Georgescu ridică mari semne de întrebare - după ce una dintre ipotezele luate în calcul de Poliție este crima, între timp ar fi dispărut și principalul suspect, soția sa.