Doliu în lumea artistică! Soprana Maria Teodora Cernat s-a stins din viață subit, la vârsta de numai 33 de ani. Dispariția prematură a tinerei artiste a provocat o durere profundă în rândul celor care au cunoscut-o și au apreciat-o.

Soprana Maria Teodora Cernat a murit subit la doar 33 de ani. Foto: Facebook

Colegii de breaslă, prietenii și oamenii care au avut ocazia să o asculte au transmis numeroase mesaje de adio, în care au vorbit despre talentul, bunătatea și sensibilitatea sa. Iată ce se știe despre moartea artistei!

Maria Teodora Cernat a murit la 33 de ani

Vestea tragică a fost făcută publică luni dimineață de reprezentanții Parohiei „Sfântul Mina”, unde Maria Teodora Cernat făcea parte din cor. Potrivit mesajului transmis de aceștia, soprana participase la Sfânta Liturghie chiar cu o zi înainte să se stingă din viață, iar glasul său a fost ascultat pentru ultima dată în biserica în care obișnuia să cânte.

Cei care au cunoscut-o în cadrul comunității religioase au transmis un mesaj emoționant, mărturisind că îi vor simți lipsa și că vor păstra cu drag amintirea fiecărui moment petrecut alături de ea.

„Dumnezeu să te odihnească, Maria Teodora Cernat… Vom duce dorul glasului tău la Sfânta Liturghie. Ieri a fost ultima dată când ți-am ascultat glasul la Sfânta Liturghie. Ne vom ruga pentru sufletul tău, ca el să-și afle odihnă și vom păstra și vom prețui fiecare secundă pe care tu ți-ai petrecut-o în Biserica noastră, în Corul Bisericii noastre”, au transmis reprezentanții parohiei.

Mesajul transmis de colegii sopranei de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

Moartea tinerei artiste a provocat multă tristețe și în rândul colegilor săi de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Aceștia au transmis un mesaj în memoria Mariei Teodora Cernat, în care au vorbit despre talentul său artistic, dar și despre calitățile care au făcut-o atât de apreciată.

„Avea doar 33 de ani, o vârstă a împlinirilor depline, un zbor frânt nedrept de devreme, care ne lasă pe toți consternați și infinit mai săraci”, au scris reprezentanții instituției.

Reprezentanții instituției au subliniat că artista avea doar 33 de ani și că plecarea sa lasă un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. De asemenea, au amintit de activitatea sa ca mezzosoprană și de contribuția pe care a avut-o în spectacolele teatrului.

„Pentru familia Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Maria rămâne o lumină de neînlocuit”, au mai transmis colegii săi.

Maria Teodora Cernat era implicată și în acțiuni caritabile. Mesajul emoționant al unei asociații

Dincolo de activitatea artistică, Maria Teodora Cernat era implicată și în acțiuni caritabile. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, soprana era membră de onoare a Asociației de Sprijin a Copiilor cu Autism „Bărcuța Fermecată”, unde s-a implicat în mai multe evenimente dedicate copiilor.

Reprezentanții asociației au transmis, la rândul lor, un mesaj de adio și au povestit cât de mult a însemnat artista pentru comunitatea lor. Aceștia au amintit că Maria le-a fost alături în cadrul evenimentelor caritabile, unde a cântat pentru copii și și-a oferit timpul și talentul fără să aștepte nimic în schimb.

Dincolo de vocea sa, cei care au cunoscut-o prin intermediul asociației își vor aminti de blândețea, zâmbetul și generozitatea sa.

„Maria ne-a dăruit, de fiecare dată, mai mult decât vocea ei minunată. A fost prezentă la evenimentele noastre caritabile, a cântat pentru copiii noștri, a oferit din timpul și talentul ei, fără să aștepte vreodată ceva în schimb. Dar, dincolo de toate acestea, ne va rămâne în suflet blândețea ei. Felul cald în care ne întâmpina, zâmbetul, bunătatea și delicatețea cu care se apropia de fiecare dintre noi.

Ne este greu să acceptăm că nu o vom mai reîntâlni, că nu îi vom mai asculta glasul la evenimentele noastre… Maria, îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit Bărcuței și copiilor noștri. Ai lăsat în urmă amintiri pe care le vom păstra cu mult drag. Suntem profund tulburați de plecarea ta atât de devreme. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet frumos!”, au scris reprezentanții asociației pe pagina de Facebook.

Maria Teodora Cernat s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în 2021

Deși cauza morții sopranei nu a fost făcută publică, în urmă cu cinci ani, aceasta a trecut printr-un episod medical dificil. În septembrie 2021, Maria Teodora Cernat a fost supusă unei intervenții chirurgicale și a avut nevoie de transfuzii de sânge.

La momentul respectiv, colegul său, artistul liric Iulian Bratu, a făcut un apel public pentru donarea de sânge, precizând că tânăra se afla în stare critică, la Terapie Intensivă, și avea nevoie de ajutor.

„Maria a ieșit din operație, este în continuare în stare critică și va avea nevoie de sânge. Este cât de cât stabilă, dar nu a trecut de pragul critic. Rog pe toată lumea care poate și dorește să se mobilizeze și să doneze luni la prima oră la CRTS de la Spitalul Județean Constanța, cu mențiunea că este pentru Cernat Maria Teodora, care se află la ATI!”, scria în septembrie 2021 artistul liric Iulian Bratu.