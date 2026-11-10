Vocea care cucerește marile scene ale lumii ajunge la Cazinoul din Constanța! Soprana Adela Zaharia, recital-eveniment în dialog cu maestrul Ioan Holender

Cazinoul din Constanța devine, pe 14 și 15 noiembrie, scena unei întâlniri speciale între două nume importante ale muzicii clasice românești: soprana Adela Zaharia și maestrul Ioan Holender. În cadrul Cazino Music Festival, publicul este invitat la un recital-eveniment care îmbină muzica de operă cu poveștile personale și experiențele din culisele marilor scene internaționale.

Foto: Cazino Music Festival

Conceptul propus de Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena timp de 18 ani și fost director artistic al Festivalului George Enescu, depășește formatul unui recital clasic. Între momentele muzicale, cei doi vor purta un dialog deschis despre începuturile carierei sopranei, parcursul său profesional, provocările scenei internaționale și experiențele care au contribuit la formarea sa artistică.

Câștigătoare a prestigiosului concurs Operalia World Opera Competition în 2017, Adela Zaharia și-a construit o carieră internațională remarcabilă, evoluând pe scene precum Metropolitan Opera din New York, Teatro Real Madrid, Bayerische Staatsoper și Opéra National de Paris. Repertoriul său cuprinde roluri celebre din opere precum La Bohème, La Traviata și Lucia di Lammermoor.

O întâlnire specială

Pentru artistă, întâlnirea de la Constanța are și o semnificație personală. Aceasta mărturisește că se bucură să poată împărtăși publicului român atât momente reprezentative din cariera sa, cât și povești mai puțin cunoscute despre parcursul său. Mai mult, Adela Zaharia are rădăcini dobrogene, ceea ce face revenirea sa pe scena Cazinoului cu atât mai specială.

Foto: Ioan Holender

Prin acest format inedit, Ioan Holender își propune să apropie publicul de artiști și să demonstreze că muzica clasică poate fi descoperită și apreciată fără cunoștințe muzicale prealabile, prin curiozitate și deschidere.

Cazino Music Festival continuă astfel să aducă la Constanța artiști care evoluează în mod obișnuit pe marile scene ale lumii. Seria de evenimente din luna noiembrie va continua în weekendul 21–22 noiembrie, cu un recital susținut de baritonul Ionuț Pascu, tot în dialog cu maestrul Ioan Holender.

Biletele pentru recitalul Adelei Zaharia din 14 și 15 noiembrie sunt disponibile online: https://bilet.cazinoul.com/museums/cazino-music-festival-adela-zaharia.

Un eveniment care promite mai mult decât muzică: o întâlnire cu emoția, talentul și poveștile din spatele unei cariere construite pe marile scene ale lumii, chiar în inima Constanței.