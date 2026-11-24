Vă vine să credeți că fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor” (Prima TV), Catrinel Sandu, stabilită în America, a schimbat recent prefixul? Nici că-i dai vârsta din buletin, având, și acum, la 50 de ani, o siluetă de viespe. În interviul pentru Click!, ea ne-a dezvăluit cum a petrecut, dar și secretul taliei sale de fotomodel. Iată însă și ce mai fac fostele ei colege, Oana Ioniță și Cristina Ștefan, care au colaborat, de-a lungul vremii, cu Șerban Huidu și cu Mihai Găinușă. Vă prezentăm și fotografii cu fiicele lor superbe.

1/10 Cristina Ștefan, Oana Ioniță și Catrinel Sandu și-au păstrat silueta pe care o afișau și la emisiunea „Cronica Cârcotașilor” Foto: foto: Facebook

Catrinel Sandu a împlinit 50 de ani: „Am avut peste 40 de invitați, am dansat până dimineață”

Catrinel Sandu s-a serbat, zilele trecute, în America, la împlinirea vârstei de 50 ani. Ne-a dezvăluit cum a petrecut, de ziua ei:

„Sunt și cu fetele și Steve și cu mama și băiatul nostru cel mic, Mark, cel mare nu a putut ajunge este în alt oraș, la college.

Am petrecut superb, am avut 40 și ceva de invitați, prieteni apropiați. Am dansat până dimineață, parcă mai bine ca la 20 de ani. Sunt fericită și împlinită. Am mai mult decât am putut visa. Nu îmi doresc decât sănătate, ca să putem menține ce avem, atât”, a menționat ea, exclusiv pentru Click!

Secretul taliei de invidiat

Catrinel Sandu nu ține diete chinuitoare, dar a dorit să sublinieze că nu bea alcool și că s-a lăsat de fumat:

„Silueta nu mai este ca la 20 de ani, dar este ok. Muncesc mult în fieare zi la orele mele de balet la școală, la compania de balet sunt activă non stop.

Am noroc cu gene bune și un metabolism bun și nu am făcut excese niciodată dar nici nu am diete. Nu beau alcool deloc că nu îmi place și nu mai fumez de mulți ani. Cam atât, nimic special!”, a mai precizat ea, exclusiv pentru Click!

E recăsătorită și are doi fiice. Fiica cea mare e tot dansatoare

Catrinel Sandu locuiește în America, în Sarasota, Florida, alături de actualul soț, stomatologul Steve Schroeter, și de cele două fiice ale ei, din prima căsnicie. Nu a renunțat la marea pasiune, dansul, după ce a plecat din România, fiind coregrafă la cea mai bună școală de dans, din Sarasota. E tare mândră de fiicele ei:

„Sara este o bucurie să o văd dansând, să o văd pe scenă. Învață foarte bine, are un program foarte încărcat. Pleacă de dimineață și vine seara, având cele două companii, dar se descurcă foarte bine și îi place foarte mult. În ceea ce privește ce vrea să facă oscilăm, puțin. Iar Lara își dorește să fie avocat, are numai note de 10”, menționa Catrinel Sandu, pentru Viva.ro

Sara Maria are 17 ani, iar Lara Nicole a împlinit 13 ani. Ambele fete provin din căsnicia anterioară a lui Catrinel Sandu cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu.

Oana Ioniță, mândră de fata ei de 16 ani, balerină talentată

Oana Ioniță (44 de ani), cunoscută publicului din perioada în care făcea parte din echipa „Cronicii Cârcotașilor”, și-a construit o carieră solidă în domeniul coregrafiei și a condus propria școală. Este și gazda unui podcast de succes.

Are doi copii, o fată și un băiat. Fiica sa, Isabel, în vârstă de 16 ani, i-a moștenit pasiunea pentru dans și are deja un palmares impresionant în balet și dans de performanță. De-a lungul timpului, Isabel Ioniță s-a remarcat la competiții naționale și internaționale, unde a cucerit numeroase medalii și a obținut burse de excelență, pentru a-și continua studiile artistice în străinătate.

Cristina Ștefan este instructor de Pilates. Este căsătorită cu actorul Denis Ștefan și au două fiice

După retragerea din televiziune, fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor” Cristina Ștefan (35 de ani) s-a dedicat vieții de familie, dar și pasiunii pentru sport. Căsătorită cu actorul Denis Ștefan, alături de care are două fiice, pe Delia (13 ani) și pe Dominique (5 ani), vedeta activează în prezent ca instructor acreditat de Pilates.

„Am urmat cursuri pentru a fi trainer. A plecat totul de la mama mea. Am fost, am făcut cursul și cu acte în regulă sunt instructor de aerobic, pilates și fitness”, a menționat vedeta care are un abdomen de invidiat, chiar și după cele două nașteri.