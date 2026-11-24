Autoritățile sanitare din Marea Britanie au emis un avertisment privind o creștere accelerată a infecțiilor cu norovirus în Anglia, pe măsură ce sezonul rece se instalează.

Crește numărul îmbolnăvirilor în Anglia din cauza unui virus foarte contagios Foto: Pexels

Extrem de contagios, acest agent patogen provoacă episoade severe de vărsături și diaree și se transmite cu ușurință prin contact, putând supraviețui până la 12 zile pe anumite materiale textile și până la 14 zile pe suprafețe precum paharele, cănile și farfuriile dacă acestea nu sunt curățate corespunzător, potrivit Express.

Explozie de cazuri raportată de UKHSA și cele 5 locuri din casă unde virusul rezistă cel mai mult

Potrivit datelor furnizate de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA), 257 de cazuri au fost confirmate într-o perioadă de monitorizare de două săptămâni, până la jumătatea lunii noiembrie.

Mai mult, în intervalul 26 octombrie – 8 noiembrie, numărul raportărilor a depășit cu 40,4% nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului, iar autoritățile estimează că îmbolnăvirile vor continua să crească odată cu venirea iernii.

„Norovirusul este un virus extrem de contagios, care se răspândește prin contact și poate provoca vărsături și diaree persoanelor infectate. De aceea, este esențial să menținem o igienă corespunzătoare și să asigurăm curățenia, în condițiile în care numărul cazurilor continuă să crească”, a explicat Dr. Corné Hurter, director medical pentru servicii și furnizare în cadrul AXA Health.

Pentru a limita riscul de contaminare, medicii atrag atenția asupra a cinci obiecte și suprafețe uzuale unde virusul poate persista:

Bureții de vase: Pot acumula numeroase virusuri și bacterii dacă sunt folosiți timp îndelungat; medicii recomandă înlocuirea lor frecventă și sterilizarea în apă clocotită.

Vesela și ustensilele de bucătărie: Virusul supraviețuiește pe pahare, căni și farfurii până la două săptămâni, fiind necesară spălarea cu apă fierbinte și produse dezinfectante eficiente împotriva norovirusului.

Mânerele ușilor: Fiind atinse frecvent, necesită dezinfectare periodică (inclusiv cu soluții pe bază de clor) și spălarea mâinilor după contact.

Aparatele din sălile de fitness: Utilizate de multe persoane într-un timp scurt, acestea trebuie dezinfectate înainte și după folosire, urmate de spălarea imediată a mâinilor.

Prosoapele și materialele textile: Norovirusul rezistă pe țesături până la 12 zile; specialiștii recomandă folosirea prosoapelor individuale și spălarea rufelor la temperaturi de 60 de grade Celsius.

Care sunt simptomele norovirusului și de ce dezinfectantul pe bază de alcool nu ajută

Conform Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), simptomele debutează de regulă brusc, la una-două zile după expunerea la virus, și durează în general între două și trei zile. Cele mai frecvente manifestări includ greața, vărsăturile (care pot fi puternice), diareea apoasă, febra, durerile de cap, precum și durerile abdominale sau musculare.

Reprezentanții NHS le recomandă persoanelor infectate să rămână acasă și să evite colectivitățile (locul de muncă, școala sau spitalele) timp de cel puțin 48 de ore după dispariția completă a simptomelor, perioadă în care nu trebuie să pregătească mâncare pentru alte persoane.

Totodată, medicii subliniază un detaliu esențial: gelurile dezinfectante pe bază de alcool nu sunt eficiente împotriva norovirusului și nu pot înlocui spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun, alături de dezinfectarea regulată a suprafețelor din locuință.