Ce tip de dureri menstruale nu sunt normale și ce indică ele?

Pentru numeroase femei, durerile menstruale sunt ceva ce trebuie pur și simplu suportat. De multe ori, li se recomandă să ia analgezice, să se odihnească și să își continue activitățile obișnuite. Însă, pentru multe dintre ele, durerile menstruale ajung să le afecteze semnificativ munca, studiile, somnul, relațiile și activitățile de zi cu zi.

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Una dintre principalele cauze ale durerilor menstruale severe este endometrioză, o afecțiune cronică caracterizată prin prezența unui țesut asemănător endometrului în afara uterului.

La nivel mondial, endometrioza afectează aproximativ una din zece femei aflate la vârsta reproductivă, iar multe dintre acestea se confruntă ani întregi cu simptome pentru care nu găsesc o explicație. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), intervalul mediu dintre apariția simptomelor și stabilirea diagnosticului este în prezent cuprins între patru și doisprezece ani.

Când reprezintă durerile menstruale un semnal de alarmă?

Crampele ușoare din timpul menstruației sunt normale. Totuși, durerile severe, persistente sau care se agravează în timp nu ar trebui considerate o parte firească a ciclului menstrual. Acestea pot indica o afecțiune care necesită o evaluare medicală.

Endometrioza poate provoca o serie de simptome, printre care:

Dureri menstruale intense;

Dureri pelvine cronice sau dureri în partea inferioară a spatelui;

Durere în timpul sau după contactul sexual;

Durere la defecație sau la urinare, în special în perioada menstruației;

Sângerări menstruale abundente;

Oboseală persistentă;

Dificultăți în obținerea unei sarcini.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, intensitatea durerii nu trebuie ignorată doar pentru că aceasta apare în timpul menstruației.

Dacă durerile te obligă să lipsești de la serviciu sau de la școală, nu te lasă să dormi, te determină să iei analgezice puternice sau îți impun să îți organizezi întreaga viață în funcție de ciclul menstrual, este important să soliciți o evaluare medicală suplimentară.

De ce durează atât de mult stabilirea diagnosticului?

Există mai mulți factori care contribuie la întârzierea diagnosticării endometriozei.

În primul rând, manifestările bolii pot varia foarte mult de la o persoană la alta, iar simptomele se suprapun adesea cu cele ale altor afecțiuni, precum sindromul de intestin iritabil, chisturile ovariene sau alte cauze ale durerilor pelvine.

În timp ce unele femei prezintă puține simptome, altele se confruntă cu dureri atât de intense încât le afectează semnificativ capacitatea de a-și desfășura activitățile zilnice.

Un alt factor important îl reprezintă convingerile sociale, perpetuate de-a lungul generațiilor, potrivit cărora durerile menstruale sunt normale.

De exemplu, dacă ești o femeie tânără, este posibil să ți se spună că menstruațiile dureroase sunt moștenite din familie sau că ai pur și simplu un prag scăzut de toleranță la durere.

În consecință, ai putea ajunge să îți organizezi viața în jurul câtorva zile dificile din fiecare lună, în loc să te întrebi dacă simptomele tale indică o problemă medicală.

Și sistemul medical poate contribui la aceste întârzieri. Lipsa de informare, atribuirea simptomelor altor afecțiuni și utilizarea tradițională a intervenției chirurgicale pentru confirmarea diagnosticului au îngreunat identificarea timpurie a bolii.

Ghidul de practică clinică din 2026 al Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor (ACOG), referitor la diagnosticarea endometriozei, arată că întârzierile rămân semnificative. În medie, persoanele afectate așteaptă între patru și unsprezece ani de la apariția simptomelor până la stabilirea diagnosticului.

Noile recomandări subliniază importanța evaluării clinice și a investigațiilor imagistice pentru diagnosticarea mai rapidă a endometriozei, fără ca intervenția chirurgicală să fie considerată automat primul pas.

O ecografie normală nu înseamnă întotdeauna că totul este în regulă

Investigațiile imagistice pot contribui uneori la confuzia legată de diagnostic.

Este posibil să faci o ecografie, să primești un rezultat normal și să presupui că endometrioza a fost exclusă. Însă această concluzie poate fi greșită.

Endometrioza nu este întotdeauna vizibilă la o ecografie de rutină, iar un rezultat ecografic normal nu exclude cu certitudine prezența bolii.

Atunci când medicul suspectează endometrioza, pot fi utile investigații imagistice specializate, precum o ecografie efectuată de un specialist cu experiență în diagnosticarea acestei afecțiuni sau un examen RMN. Alegerea investigației depinde de simptomele tale și de contextul clinic.

La fel de importantă este și analizarea atentă a istoricului medical.

Medicul poate obține informații valoroase dacă îi explici:

Cum se manifestă durerea și cât de intensă este;

În ce perioadă a ciclului menstrual apare;

Dacă durerea devine mai puternică de la o lună la alta;

Dacă ai simptome digestive sau urinare asociate;

Dacă simți durere în timpul contactului sexual;

Dacă ai dificultăți în obținerea unei sarcini.

Toate aceste informații pot contribui la stabilirea unui diagnostic corect.

Ce poți face dacă suspectezi că ai endometrioză?

Nu trebuie să simți că ești obligată să demonstrezi că durerea ta este „suficient de puternică” pentru a merita atenție medicală.

Un prim pas util este să ții un jurnal menstrual și al simptomelor. Acesta poate îmbunătăți calitatea consultațiilor medicale, oferindu-i medicului informații concrete despre manifestările bolii.

În jurnal poți nota intensitatea durerii, cantitatea sângerării menstruale, eventualele simptome digestive sau urinare, medicamentele pe care le iei și modul în care simptomele îți afectează viața de zi cu zi.

Dacă simptomele sunt severe, reapar frecvent sau îți afectează calitatea vieții, programează-te la un consult ginecologic și discută cu medicul despre posibilitatea de a avea endometrioză.

Diagnosticul și tratamentul trebuie adaptate fiecărei paciente, luând în considerare simptomele, rezultatele examenului clinic, investigațiile imagistice, dorința de a avea copii și preferințele personale.

Cel mai important este să nu accepți pur și simplu durerile menstruale severe ca fiind normale.

Endometrioza este o afecțiune reală, cronică, pentru care există opțiuni de tratament. Femeile au dreptul ca simptomele și preocupările lor să fie luate în serios, fără să fie nevoite să suporte ani întregi de durere înainte de a primi un diagnostic.

Identificarea timpurie a endometriozei nu înseamnă neapărat că toate problemele asociate bolii vor dispărea. Totuși, aceasta poate scurta considerabil drumul dintre momentul în care îți dai seama că „ceva nu este în regulă” și cel în care primești îngrijirea medicală adecvată.

Primul pas către această schimbare este să iei în serios durerile menstruale intense și să nu le mai consideri o parte inevitabilă a vieții de femeie.

Sursa: Health Shots