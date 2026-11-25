Boala Parkinson este o afecțiune a sistemului nervos central, diagnosticată frecvent la adulții vârstnici, care se agravează în timp, provocând tremor, rigiditate musculară și probleme de echilibru. Însă o nouă cercetare sugerează că simptomele bolii Parkinson pot debuta subtil, înainte de apariția multora dintre semnele caracteristice ale afecțiunii. Acestea se pot manifesta inclusiv prin modificări ale mersului, cu până la șapte ani înainte de stabilirea diagnosticului.

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Studiul, publicat în Journal of Neural Transmission, s-a bazat pe date provenite dintr-o cercetare care a inclus peste 100.000 de persoane ce au purtat dispozitive de monitorizare a mișcărilor. În urma analizării datelor, cercetătorii au identificat cinci modificări importante ale mersului, asociate cu o probabilitate mai mare de a primi ulterior diagnosticul de boală Parkinson.

„Este o lucrare științifică foarte importantă, iar descoperirile sunt interesante“, afirmă dr. David Charles, profesor și vicepreședinte al Departamentului de Neurologie din cadrul Vanderbilt University Medical Center.

Potrivit medicilor care tratează persoanele cu această afecțiune, depistarea precoce a bolii Parkinson are beneficii, chiar dacă acestea nu sunt neapărat aceleași ca în cazul multor alte boli. Iată ce au descoperit cercetătorii și ce îți recomandă medicii să faci dacă observi astfel de modificări ale mersului.

Ce au descoperit cercetătorii?

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat informații din UK Biobank, un amplu proiect de cercetare medicală desfășurat pe termen lung. Mai exact, aceștia au examinat datele provenite de la 73.413 persoane care au purtat, timp de o săptămână, senzori la încheietura mâinii pentru monitorizarea mișcărilor. Ulterior, cercetătorii au urmărit dosarele medicale ale participanților pe o perioadă de până la 10 ani.

În timpul studiului, 314 participanți au fost diagnosticați cu boala Parkinson.

Cercetătorii au utilizat un program informatic care estima numărul de pași efectuați de participanți, viteza de deplasare și regularitatea pașilor.

După analizarea datelor, aceștia au constatat că persoanele diagnosticate ulterior cu boala Parkinson prezentau mai frecvent următoarele cinci modificări ale mersului, comparativ cu cele care nu au dezvoltat această afecțiune neurologică:

Faci mai puțini pași zilnic. În intervalul de 40 de luni dinaintea diagnosticului, persoanele care au dezvoltat boala Parkinson făceau aproximativ 4.000 de pași pe zi, comparativ cu 6.400 de pași în cazul celorlalți participanți.

Mergi într-un ritm mai lent.

Mergi pe perioade mai scurte, fără întrerupere.

Pașii tăi devin mai puțin regulați, iar mersul își pierde ritmul obișnuit.

Îți balansezi mai puțin brațele în mod natural în timpul mersului.

„Aceste descoperiri sugerează că biomarkerii digitali ai mersului ar putea contribui la identificarea modificărilor motorii timpurii, detectabile cu până la 6,8 ani înainte de stabilirea diagnosticului clinic de boală Parkinson“, au precizat autorii studiului.

În fond, boala Parkinson este o tulburare de mișcare.

Potrivit dr. David Charles, există patru manifestări caracteristice ale bolii Parkinson, toate acestea putând influența modul în care mergi:

Tremorul – apare mai frecvent atunci când te afli în repaus.

Bradikinezia – încetinirea mișcărilor.

Rigiditatea musculară – înțepenirea mușchilor, care îți poate limita mobilitatea.

Instabilitatea posturală – dificultățile de coordonare și de menținere a echilibrului, care îți pot îngreuna mersul.

„Se știe de ceva vreme că persoanele cu boala Parkinson pot prezenta simptome cu mai mulți ani înainte de stabilirea diagnosticului. Unii specialiști consideră că această perioadă poate ajunge chiar și la 20 de ani“, afirmă dr. Charles.

Tot mai multe cercetări vin să susțină aceste observații, potrivit dr. Hassaan Bashir, neurolog în cadrul Tufts Medicine New England Neurological Associates.

„Numeroase modificări subtile pot trece neobservate atât de pacienți, cât și de medici. Odată cu apariția dispozitivelor inteligente purtabile, schimbările discrete ale mișcărilor pot fi detectate mult mai devreme“, explică acesta.

Specialistul face referire la o serie de cercetări care au evidențiat încetinirea mersului, variații ale ritmului pașilor, asimetria mersului și reducerea balansului brațelor cu mulți ani înainte de diagnosticarea bolii Parkinson.

Care sunt beneficiile diagnosticării precoce?

Evoluția anumitor boli poate fi încetinită prin intervenții medicale, dacă acestea sunt depistate suficient de devreme. Din păcate, în cazul bolii Parkinson, nu există în prezent un tratament medicamentos care să fi demonstrat că poate încetini sau opri progresia bolii.

„Nu există medicamente care să încetinească sau să oprească evoluția bolii Parkinson. Boala progresează, iar administrarea precoce a medicamentelor nu schimbă acest lucru“, explică dr. David Charles.

Cu toate acestea, medicii subliniază că diagnosticarea timpurie a bolii Parkinson poate avea beneficii importante. Astfel, ai posibilitatea de a introduce mai devreme în stilul tău de viață anumite obiceiuri care îți pot fi de ajutor, în special exercițiile fizice.

„Este important să depistăm boala cât mai devreme. Există dovezi solide care sugerează că exercițiile fizice ar putea încetini evoluția bolii Parkinson“, afirmă dr. Charles.

Astfel, poți alege să urmezi un program structurat de exerciții fizice.

De asemenea, este posibil să dezvolți simptome asemănătoare celor specifice bolii Parkinson, fără să suferi efectiv de această afecțiune, atrage atenția profesorul Jian Feng.

„Boala Parkinson este relativ rară“, precizează acesta.

În cazul unor persoane care dezvoltă astfel de simptome, este posibil ca acestea să fie expuse unor neurotoxine, substanțe care afectează sistemul nervos și, implicit, capacitatea de mișcare. Identificarea timpurie a simptomelor ar putea contribui, în asemenea situații, la reducerea sau eliminarea expunerii la aceste substanțe.

Ce să faci dacă observi aceste modificări ale mersului

Dacă observi astfel de schimbări în modul în care mergi, însoțite de tremor sau de alte simptome caracteristice bolii Parkinson, medicii îți recomandă să discuți cu medicul de familie.

Acesta te poate îndruma către un medic specialist neurolog, care va efectua o evaluare amănunțită pentru a identifica posibilele cauze ale simptomelor tale, explică profesorul Jian Feng.

Totuși, nu te alarma și nu presupune automat că modificările pe care le observi sunt semne ale bolii Parkinson.

„Numeroase afecțiuni neurologice pot provoca dificultăți de mers. Tulburările de mișcare, precum boala Parkinson, reprezintă doar una dintre aceste categorii“, subliniază dr. Clifford Segil.

Sursa: Prevention