Vă mai amintiți de Ricky Dandel, solist, compozitor, textier, dar și prezentator al Festivalului „Cerbul de Aur”? Zilele trecute, artistul a revenit din Germania, unde locuiește din 1989, la invitația TVR de a filma, alături de alți artiști de top, pentru show-ul Revelion 2027. Are 74 de ani, dar nici că-i dai, nici cu buletinul în mână, păstrându-și optimismul molipsitor și zâmbetul cuceritor. Exclusiv pentru Click!, acesta a dat timpul înapoi și a amintit de prima colaborare cu TVR, dar și de uriașul ajutor primit, la debut, din partea regretatului om de televiziune Titus Munteanu.

1/5 Ricky Dandel, alături de Corina Chiriac, la filmările pentru Revelion 2027, de la TVR. Solistul „Epocii de Aur” și-a păstrat șarmul, energia și zâmbetul irezistibil Foto: foto: click!

Ajutat de Titus Munteanu, la debutul muzical: „Am mers la televiziune, ca să mă vadă o țară întreagă!”

Corina Chiriac și Ricky Dandel, stabilit de peste 35 de ani în Germania, s-au reunit la show-ul dedicat aniversării celor șapte decenii de la înființarea TVR. Intitulat „Revelion TVR 70”, programul de divertisment va fi difuzat de Anul Nou, fiind incluse momente spectaculoase, dar și surprize muzicale și umoristice, pentru toate generațiile. În interviul oferit exclusiv pentru Click!, artistul ne-a vorbit și despre debutul în televiziune:

„N-am cum să uit! Era vara anului 1968, nu împlinisem încă 15 ani, cântam la Sibiu, aveam o formație de liceeni, eu eram cel mai tânăr, de-abia intrasem...

„M-am mutat la București, aici era vibrația, aici se mișca totul!”

Terminasem clasa a VIII-a și urma să fiu elev la Liceul Brukenthal în clasa a IX-a. Și mi-am pus în cap, am zis, mă duc la București, că aici era vibrația, aici se mișca totul, dacă voiai să cânți, ca să te vadă chiar o țară întreagă, am zis, merg la televiziune.

L-am căutat pe marele Titus Munteanu și în „burduf”, sunt sălile acelea de repetiții, ne-a zis: „Haide, să cântăm ceva... Ce piesă, știi?”. Am zis: „Vă cânt Tom Jones sau Beatles. Ce vreți să auziți? Sau Elvis?”, ăștia erau idolii mei. După care am început o colaborare și după nici doi ani am avut primele imprimări și la radio, pe care mi le-a făcut Titus Munteanu”.

„Am fost nașul „Cerbului de Aur”. Amintiri din culisele festivalului internațional de la Brașov

Ricky Dandel ne-a mai povestit, exclusiv pentru Click!, și despre perioada în care a prezentat „Cerbul de Aur”, și pe scena căruia au urcat marii artiști ai lumii:

„Televiziunea întotdeauna a fost casa mea. Faptul că eu am preluat atunci, după o lungă pauză de 20 de ani, „Cerbul de Aur”, i-am fost, dacă vreți așa, naș, împreună cu Mariana Șoitu, Mitică Moroșanu, Doru Dumitrescu, Ioana Bogdan, toată lumea, deci nu pot să-i enumăr pe toți că sunt foarte, foarte mulți.

Nu existau prezentări, nimic, totul ne-am făcut noi, împreună cu Manuela Hărăbor, cu care am prezentat atunci și am renăscut acest mare festival.

Astăzi, oamenii pot vedea concerte cu Pink, Madonna, și așa mai departe... dar în 1992 vă imaginați ce însemna asta, să ai pe scenă monștri sacri, Tom Jones, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, James Brown, Kenny Rogers...”.

Fiul lui, Elvin, i-a preluat ștafeta, pe scena „Cerbului de Aur”

Dar și fiul lui, Elvin, care i-a moștenit șarmul, dar și talentul artistic, a fost prezentator al „Cerbului de Aur”, descurcându-se onorabil și în această postură:

„Ne-a făcut marea plăcere să fim în acest context mondial, muzical. Noi n-am fost izolați. Și cine ne-a ajutat? Cine a fost puntea aceasta? Sigur, cu anumite restricții și sunt convins că și redactorii, și toți șefii din acea perioadă făceau un fel de balet între ce vrem și ce putem, ce avem voie să facem. Și a fost un balet elegant, frumos.

„Eram copilul televiziunii”

Și vreau să le transmit mulțumirile mele chiar și celor care nu mai sunt, dar care au clădit această instituție, TVR, au crezut în ea și în care eu am crescut ca artist. Am fost... Doamne, pe poarta Pangrati, dacă n-am trecut de sute și de sute de ori.

Am avut și legitimație permanentă, intram, nu mă mai controla nimeni, eram copilul televiziunii. Și, de aceea, reluând „Cerbul” și, văzându-l puțin mai târziu pe fiul meu, Elvin, fiind și el prezentator, în 2008, și ultima oară, în 2019, când eu am fost pe banca juraților... deci în juriu, și el a prezentat”, ni s-a mai confesat el, exclusiv pentru Click!

Cei doi, tată și fiu, pasionați de muzică, pregătesc un nou album. Elvin este însă și actor, bifând roluri în câteva producții cinematografice.