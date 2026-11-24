Melania Trump dă startul Sărbătorilor de Iarnă la Casa Albă. Prima Doamnă a Statelor Unite a inaugurat oficial pregătirile pentru Crăciun, întâmpinând luni bradul din acest an, care va avea aproape 5,5 metri înălțime.

Melania Trump. Foto: captură TikTok/ White House

Melania Trump și-a făcut apariția la reședința prezidențială într-o ținută spectaculoasă. Bradul a fost adus pe aleea principală într-o trăsură trasă de cai, în cadrul unui eveniment descris de biroul Primei Doamne drept „o tradiție americană atemporală”. Donald Trump nu a participat la ceremonie.

Prima Doamnă a Americii, apariție spectaculoasă la aducere a bradului de Crcăiun

În timp ce a pozat alături de bradul din specia concolor, Melania Trump le-a declarat jurnaliștilor că este recunoscătoare pentru familie și sănătate. Întrebată despre demersurile sale în vederea obținerii păcii între Ucraina și Rusia, aceasta a răspuns scurt: „Lucrăm la asta”, scrie Daily Mail.

Bradul provine de la ferma Silent Night Evergreens din Endeavor, Wisconsin, administrată de familia Chapman, care a câștigat concursul național organizat de Asociația Națională a Brazilor de Crăciun, competiție ce desemnează furnizorul oficial al Casei Albe încă din 1966. Este pentru a patra oară când această fermă livrează bradul prezidențial

Exemplarul a fost ales încă din luna septembrie de către administratorul domeniului Casei Albe, Dale Haney. Inițial, copacul măsura aproximativ 9 metri înălțime, fiind scurtat pentru a se încadra în Camera Albastră, unde va rămâne expus pe toată durata sărbătorilor.

Ce ținută a purtat Melania Trump

Așa cum ne-a obișnuit, Melania Trump a avut o ținută impecabilă, care s-a potrivit cromatic și cu perioada în care ne aflăm. Aceasta a avut o un palton roșu cu alb semnat Gabriella Hearst și pantofi cu toc din piele de șarpe Manolo Blahnik.

În timp ce întâmpina bradul, Casa Albă era decorată cu coronițe de Crăciun la fiecare fereastră, iar interiorul era amenajat în concordanță cu tema "American Bloom", au notat jurnaliştii de la Hola!. Conform publicației Page Six, tema a fost aleasă de Donald Trump și va fi dezvăluită la scurt timp după Ziua Recunoștinței.

„Este un brad frumos. Sunt recunoscătoare pentru familie, sănătate și le urez tuturor un Crăciun fericit”, a spus Melania Trump jurnaliștilor.

Gafa făcută de soția lui Donald Trump, înainte de Săbrători

Este deja cunoscut momentul în care a ieșit la iveală o înregistrare audio din 2018, realizată pe ascuns de fosta consilieră Stephanie Winston Wolkoff și difuzată de CNN în 2020, în care Melania Trump se plângea de faptul că ea este singura care trebuie să organizeze detaliile de Crăciun pentru Casa Albă.

„Cui îi pasă de chestiile legate de Crăciun și de decorațiunile de Crăciun? Dar trebuie să le fac, nu? ”, a spus ea pe înregistrare. Ulterior, biroul său a acuzat-o pe Wolkoff că a editat tendențios înregistrarea pentru a sugera că sărbătoarea nu ar avea importanță pentru Prima Doamnă.